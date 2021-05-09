Герой футбольного дня. Виктор Цыганков

А согласитесь, приятно слышать правду вместо заштампованных толерантных фраз. Когда Мирчу Луческу спросили, важное ли для него значение имеет имя лучшего бомбардира УПЛ, он ответил, что да. Мол, максималист – а значит, лучшим должен быть его подопечный.

Когда Виталия Буяльского спросили о значении бомбардирской гонки, он ответил, что для такого клуба как "Динамо" (Киев) это важно. Вероятно, такие слова крутятся на языке и у Виктора Цыганкова. После завоевания командой чемпионства их можно смело озвучивать во весь голос.

Ситуация действительно уникальная. "Динамо" впервые за пять последних лет стало чемпионом страны, но в составе команды впервые за последние девять (!) сезонов нет игрока, который забил бы в чемпионате более двенадцати голов. Последний раз такую низкую индивидуальную результативность "динамовцы" демонстрировали в сезоне 2011/12. Тогда Ярмоленко и Браун Идейе забили по двенадцать голов каждый. С тех пор далеко не всегда футболисты "Динамо" выигрывали гонку бомбардиров, но более двенадцати за сезон как минимум один футболист киевской команды забивал исправно.

Сезон 2012/13 – Браун Идейе (17 голов);

(17 голов); сезон 2013/14 – Дьемерси Мбокани (13 голов);

(13 голов); сезон 2014/15 – Артем Кравец (15 голов), Андрей Ярмоленко (14 голов);

(15 голов), Андрей Ярмоленко (14 голов); сезон 2015/16 – Андрей Ярмоленко (13 голов);

(13 голов); сезон 2016/17 – Андрей Ярмоленко (15 голов);

(15 голов); сезон 2017/18 – Виктор Цыганков (13 голов);

(13 голов); сезон 2018/19 – Виктор Цыганков (18 голов);

(18 голов); сезон 2019/20 – Виктор Цыганков (14 голов);

(14 голов); сезон 2020/21 – Виктор Цыганков...

...пока двенадцать голов. И один матч в запасе. Поскольку "Динамо" уже не решает турнирных задач, именно борьба в чемпионской гонке подогревает интерес к матчу киевлян.

Цыганков точно станет лучшим бомбардиром "Динамо" в чемпионате, ведь у ближайших преследователей Артема Беседина и Виталия Буяльского – по пять голов. В то же время Цыганкову будет сложно стать лучшим бомбардиром турнира, ведь Кулач впереди на два точных удара и играет против немощного "Миная" в последнем туре.

Задача Цыганкова – забить хотя бы раз "Колосу", чтобы чемпионский сезон "Динамо" не стал худшим в плане индивидуальной результативности футболистов за последние девять лет.

Посмотрим, получится ли…