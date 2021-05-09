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Герой футбольного дня. Виктор Цыганков

Премьер-лига
(2 голосов)

Для престижа и реноме нужно забить Колосу

Герой футбольного дня. Виктор Цыганков

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

А согласитесь, приятно слышать правду вместо заштампованных толерантных фраз. Когда Мирчу Луческу спросили, важное ли для него значение имеет имя лучшего бомбардира УПЛ, он ответил, что да. Мол, максималист – а значит, лучшим должен быть его подопечный.

Когда Виталия Буяльского спросили о значении бомбардирской гонки, он ответил, что для такого клуба как "Динамо" (Киев) это важно. Вероятно, такие слова крутятся на языке и у Виктора Цыганкова. После завоевания командой чемпионства их можно смело озвучивать во весь голос.

Ситуация действительно уникальная. "Динамо" впервые за пять последних лет стало чемпионом страны, но в составе команды впервые за последние девять (!) сезонов нет игрока, который забил бы в чемпионате более двенадцати голов. Последний раз такую низкую индивидуальную результативность "динамовцы" демонстрировали в сезоне 2011/12. Тогда Ярмоленко и Браун Идейе забили по двенадцать голов каждый. С тех пор далеко не всегда футболисты "Динамо" выигрывали гонку бомбардиров, но более двенадцати за сезон как минимум один футболист киевской команды забивал исправно.

Герой футбольного дня. Виктор Цыганков - изображение 1

  • Сезон 2012/13 – Браун Идейе (17 голов);
  • сезон 2013/14 – Дьемерси Мбокани (13 голов);
  • сезон 2014/15 – Артем Кравец (15 голов), Андрей Ярмоленко (14 голов);
  • сезон 2015/16 – Андрей Ярмоленко (13 голов);
  • сезон 2016/17 – Андрей Ярмоленко (15 голов);
  • сезон 2017/18 – Виктор Цыганков (13 голов);
  • сезон 2018/19 – Виктор Цыганков (18 голов);
  • сезон 2019/20 – Виктор Цыганков (14 голов);
  • сезон 2020/21 – Виктор Цыганков...

...пока двенадцать голов. И один матч в запасе. Поскольку "Динамо" уже не решает турнирных задач, именно борьба в чемпионской гонке подогревает интерес к матчу киевлян.

Цыганков точно станет лучшим бомбардиром "Динамо" в чемпионате, ведь у ближайших преследователей Артема Беседина и Виталия Буяльского – по пять голов. В то же время Цыганкову будет сложно стать лучшим бомбардиром турнира, ведь Кулач впереди на два точных удара и играет против немощного "Миная" в последнем туре.

Герой футбольного дня. Виктор Цыганков - изображение 2

Задача Цыганкова – забить хотя бы раз "Колосу", чтобы чемпионский сезон "Динамо" не стал худшим в плане индивидуальной результативности футболистов за последние девять лет.

Посмотрим, получится ли…

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (9)
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Hanter44 (Baburka)
09.05.2021 в 13:35
А что? Есть надежда на три пенальти?
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+2
-1
Dr. House (Поділля)
09.05.2021 в 13:41
Бабурка, у тебя надежды нет. Украина твоему пуйлу не сдастся, несмотря на таких кондомов как ты
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0
-1
avatar
Харьковчанин (Харків)
09.05.2021 в 13:13
Цигану лише удачі, але дуже його розхвалювали і сватали в топ чемпи за десятки лямів відпускних, але поки що пшик та дзюски.
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.05.2021 в 12:49
Ну-ну, внизу кроты раскудкудахкались))). О лучшем бомбардире Шахтёра Соломоне с его ДЕВЯТЬЮ голами за чемпионат будем говорить? Или за какое сердце в сборную Коваленко вызывают?. Будьте объективны, критики румяные. И что сборная без Цыганкова и Ярмоленко , и без Буяльского на подмену, собой представляет мы уже убедились с финнами и казахами. Зато Ковалини на заменку выходил.
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+2
-6
avatar
Барсепиниус (землянин)
09.05.2021 в 12:18
Очередное бревно растет.
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+6
-4
taras.calena
09.05.2021 в 12:33
Та я би сказав, що вже виросло. Йому же не 17, що могли би бути якісь надії та варіанти на майбутнє. Вже все.
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+5
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.05.2021 в 12:16
Хрусталье!!!!
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+9
-4
dmitroj88
09.05.2021 в 12:09
Зинченко всего на год старше и и свою команду в финал ЛЧ втащил, а Цыганков за счет Колоса в героях? Ну-ну. Уже был один такой герой Говерл, но на деле его даже к лавочке ВХ не пускают. Зато благодаря дырявому сердцу его вызывают в сборную...
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+8
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2021 в 12:20
Зинченка больше нахваливают, а тащат его в финал те, кто голы забивает и голевые делает. Никакой и в МС, а в сборной так тем более. Циганков испанцами забивал. А Зина присутствовал.
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0
-9


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