Бессмертный об игре с Олимпиком: Хочется просто сыграть и подарить радость болельщикам

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный поделился своими мыслями перед заключительной игрой своих подопечных в этом сезоне против "Олимпика":

"Последняя игра сезона, хотелось бы ее провести хорошо. Посмотрим. Хочется просто сыграть и подарить радость болельщикам. "Олимпик" - хорошая, играющая команда, но не хочу никого выделять, не люблю это делать и в своей команде", - сказал наставник.

Поединок "Львов" - "Олимпик" начнется сегодня в 17:00. Перед началом матча "львы" находятся на девятом месте в турнирной таблице, а дончане - на 13-й позиции.