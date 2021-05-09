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Бессмертный об игре с Олимпиком: Хочется просто сыграть и подарить радость болельщикам
Последние приготовления к финальной встрече
Фото: ФК Львов
Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный поделился своими мыслями перед заключительной игрой своих подопечных в этом сезоне против "Олимпика":
"Последняя игра сезона, хотелось бы ее провести хорошо. Посмотрим. Хочется просто сыграть и подарить радость болельщикам.
"Олимпик" - хорошая, играющая команда, но не хочу никого выделять, не люблю это делать и в своей команде", - сказал наставник.
Поединок "Львов" - "Олимпик" начнется сегодня в 17:00. Перед началом матча "львы" находятся на девятом месте в турнирной таблице, а дончане - на 13-й позиции.
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