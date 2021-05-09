  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бессмертный об игре с Олимпиком: Хочется просто сыграть и подарить радость болельщикам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бессмертный об игре с Олимпиком: Хочется просто сыграть и подарить радость болельщикам

Премьер-лига
(1 голосов)

Последние приготовления к финальной встрече

Бессмертный об игре с Олимпиком: Хочется просто сыграть и подарить радость болельщикам

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный поделился своими мыслями перед заключительной игрой своих подопечных в этом сезоне против "Олимпика":

"Последняя игра сезона, хотелось бы ее провести хорошо. Посмотрим. Хочется просто сыграть и подарить радость болельщикам.

"Олимпик" - хорошая, играющая команда, но не хочу никого выделять, не люблю это делать и в своей команде", - сказал наставник.

Поединок "Львов" - "Олимпик" начнется сегодня в 17:00. Перед началом матча "львы" находятся на девятом месте в турнирной таблице, а дончане - на 13-й позиции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Анатолий Бессмертный Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...