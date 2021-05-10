Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ назвала лучшего игрока 26-го тура
Почетное звание досталось форварду Мариуполя
upl.ua
Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, назвала самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 26-го тура чемпионата.
По итогам голосования большинство голосов получил нападающий "М
Напомним, что в матче 26-го тура против "Десны" (4:1) Сикан отметился двумя забитыми голами.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Офіційний сайт УПЛ
Популярное сейчас
- Севидов – о матче Минай - Шахтер: Нужно быть конченным дебилом, чтобы в моей ситуации вляпаться в подобное дерьмо
- Монзуль в деле. Известны арбитры на финал Кубка Украины
- Каштру: Мудрику нужно развивать и другие таланты. И в один день, если повезет, он будет футболистом
- Кулач забивает 15-й гол и выигрывает гонку. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...