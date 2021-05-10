УПЛ назвала лучшего игрока 26-го тура

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, назвала самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 26-го тура чемпионата.

По итогам голосования большинство голосов получил нападающий "М ариуполя " Даниил Сикан, который опередил нападающего Владислава Кулача ("Ворскла") и защитника Виталия Миколенко ("Динамо").

Напомним, что в матче 26-го тура против "Десны" (4:1) Сикан отметился двумя забитыми голами.