Леоненко: У Десны нет класса и уровня, если сначала они прут, а потом опускаются ниже плинтуса

Экс-форвард " Динамо ", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко обсудил причины неудачи "Десны" в весенней части сезона.

Напомним, что в последнем туре подопечные Александра Рябоконя проиграли "Мариуполю" (1:4) и не смогли пробиться в еврокубки.

"За всю весну "Десна" - худшая команда после "Олимпика". Проиграли "Минаю", "Львову" и вот "Мариуполю", причем по игре проиграли, потом отскочили с "Колосом". Это показывает, насколько серьезную роль играет в этой команде Тотовицкий.

Грубые ошибки везде есть, но это по сути худшая команда весной 2021 года. Ковид и травмы были у всех клубов. Тут трудно объяснить. Я считаю, что у команды нет класса и уровня, если сначала они прут, а потом опускаются ниже плинтуса", - сказал Виктор Леоненко.