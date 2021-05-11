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Леоненко: У Десны нет класса и уровня, если сначала они прут, а потом опускаются ниже плинтуса

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение экспертов о весенних неудачах Десны

Леоненко: У Десны нет класса и уровня, если сначала они прут, а потом опускаются ниже плинтуса

desna.football

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко обсудил причины неудачи "Десны" в весенней части сезона.

Напомним, что в последнем туре подопечные Александра Рябоконя проиграли "Мариуполю" (1:4) и не смогли пробиться в еврокубки.

"За всю весну "Десна" - худшая команда после "Олимпика". Проиграли "Минаю", "Львову" и вот "Мариуполю", причем по игре проиграли, потом отскочили с "Колосом". Это показывает, насколько серьезную роль играет в этой команде Тотовицкий.

Грубые ошибки везде есть, но это по сути худшая команда весной 2021 года. Ковид и травмы были у всех клубов. Тут трудно объяснить. Я считаю, что у команды нет класса и уровня, если сначала они прут, а потом опускаются ниже плинтуса", - сказал Виктор Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Десна (Чернигов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
11.05.2021 в 18:09
Либо нет класса, либо нет совести ... что-то пошло не так, весной Десна всегда была на ходу, а сейчас какой-то весенний провал... Ждем перезагрузку... без усиления и омоложения состава команду ждут неприятности в новом сезоне (((
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.05.2021 в 17:37
Ну так возьми команду, пиз..бол, покажи класс.
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