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Леоненко: У Десны нет класса и уровня, если сначала они прут, а потом опускаются ниже плинтуса
Мнение экспертов о весенних неудачах Десны
desna.football
Экс-форвард "
Напомним, что в последнем туре подопечные Александра Рябоконя проиграли "Мариуполю" (1:4) и не смогли пробиться в еврокубки.
"За всю весну "Десна" - худшая команда после "Олимпика". Проиграли "Минаю", "Львову" и вот "Мариуполю", причем по игре проиграли, потом отскочили с "Колосом". Это показывает, насколько серьезную роль играет в этой команде Тотовицкий.
Грубые ошибки везде есть, но это по сути худшая команда весной 2021 года. Ковид и травмы были у всех клубов. Тут трудно объяснить. Я считаю, что у команды нет класса и уровня, если сначала они прут, а потом опускаются ниже плинтуса", - сказал Виктор Леоненко.
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