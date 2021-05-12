Акценты. Неладное в подземном королевстве. Что и почему происходит с Шахтером?

Еще раз перечитайте подзаголовок, прежде чем рассказывать о том, как автор разбирается в футболе. Я просто поделюсь с вами своими мыслями: как это выглядит для незаинтересованного лица со стороны. Именно со стороны. Важно понимать, что автор не является болельщиком "Шахтера". И уж тем паче – болельщиком "Динамо".

Конечно, вам трудно в это поверить, но есть еще люди в Украине, которым дорог не сине-белый и не оранжево-черный цвет. Да и вообще, как пел Макаревич, кто позволил тебе раскрасить мир людей в черно-белый цвет? Он же оранжево-синий.

Для начала уточним, в чем собственно проблема. Этой весной в Европе (а лично для меня, как болельщика украинского футбола, это самый важный показатель), как для "Шахтера", был показан нормальный средний результат. А если сравнивать с достижениями "Шахтера" Фонсеки, то даже выше среднего. Тот за три года так и не сумел взять ни одного барьера в плей-офф.

В прошлом же сезоне – первом для Каштру – команда дошла до полуфинала Лиги Европы. Выше с нею побывал только Луческу, и только однажды за всю ее историю. Еще раз подчеркну: тренер, впервые столкнувшийся с проблемой возвращения в сезон после долгой зимней паузы, сходу показал лучший результат эпохи "постЛуческу".

Да, в том полуфинале "Шахтер" был нещадно бит "Интером", но спустя несколько месяцев выбил его же из обоймы будущих участников той же Лиги Европы. Лично я бы инкриминировал Каштру только двойной погром от "Боруссии", особенно повторный прыжок на эти грабли. Но в жизни всякое бывает, не забудем и подвиги с "Реалом".

И не забудем, на секундочку, что мы говорим о форс-мажорном сезоне.

Фактически таковыми были при Каштру оба. Однако он с честью выбрался из всех передряг, и вот теперь – когда, казалось бы, устаканился календарь, и есть время для того, чтобы спокойно отдохнуть, собраться с мыслями и силами… Когда команда, на мажорной ноте завершившая осень, весной должна была продолжить свой разбег, стало происходить нечто необъяснимое.

Фанатов клуба (и вновь напоминаю: не путать с болельщиками и ультрас – это три большие разницы) традиционно больше волновало другое – нужно было, во чтобы-то ни стало, в очередной раз вставить "Динамо". Как бы в этом для них воплотился весь смысл существования "Шахтера". Образ врага и прочая хрень…

Команда Каштру уступила команде Луческу 11 очков. Почти столько же "Шахтер" во главе с тем же Луческу проиграл "Динамо" шесть и четырнадцать лет назад. А двенадцать лет назад, с ним же, и все 15. Я уже молчу про 18 очков в начале века. Но трагедия и апокалипсис почему-то случились именно сейчас.

Для сравнения: в прошлом сезоне "Шахтер" опередил "Динамо" на 23 очка. Никогда в истории ни один из обоих извечных конкурентов не имел такого уничтожающего превосходства. Но мы готовы забыть об этом в одночасье. А вы ничего не слышали про раз на раз не приходится?

Игра, говорите? Согласен, ее не было. Подчеркну: весной. А много ли вы знаете примеров, чтобы команда уровня "Шахтера", успешная до зимних сборов (а она таки была на ходу), после них изменялась в худшую сторону до неузнаваемости? Я что-то не припомню навскидку. Повторюсь, уровня "Шахтера", а не условной "Волыни" Кварцяного.

Мой личный опыт любителя футбола буквально вопиет о том, что так не бывает. В нормальных условиях подготовки к сезону, при благополучном микроклимате в коллективе, и т.п. Я не знаю, что именно произошло зимой, но что-то там сломалось внутри (или что-то прогнило сверху). Только команду было не узнать еще в контрольных играх. И так продолжалось до конца сезона.

Хотя вот эксперт Шевчук говорит о том, что заметил что-то не то, с точки зрения тренера, еще в конце прошлого года. Ему, как футболисту, виднее. Хотя лично мне всегда казалось, что оценивать тренерскую работу должен профессионал, как минимум, того же уровня. Вспомним "Олимпик" Шевчука и …

Или, перефразируя персонажа известного фильма, специалисту не обязательно уметь самому – главное, уметь критиковать других? А сколько таких специалистов у нас повсюду: начиная от всего-то навсего журналистов, считающих себя вправе рассуждать о тренерских ошибках, и заканчивая пресловутыми "диванными экспертами" с их любимым термином "физрук"…

Для меня очевидным было одно: в действиях команды на поле не чувствовалось тренерской руки. Но это не обязательно означает, что тренер что-то делал не так. Это вполне может значить, что почему-либо он потерял контроль над своими подопечными. Только мне показалось, что команда была сама по себе, а Каштру – сам по себе? И если так, то точно ли его в этом вина?

Коуч "Шахтера" всю вторую половину сезона добросовестно исполнял рыцаря печального образа. Именно так он и выглядел – мученик-идеалист, несущий свой крест. Старательно объясняющий нам, как должно бы было быть, и ни разу ни на кого не пожаловавшийся – никакого сора из избы. С тихой грустью наблюдающий, словно со стороны, как умирает созидаемая им команда.

Когда Ахметов говорит о том, что берет вину на себя, он, несомненно, прав. Вина ли это действительно, или ответственность за свое любимое детище – не суть важно. И началось это не вчера, и не прошлой зимой. Началось с того момента, когда ушли Луческу.

Разговорчивый донельзя Денисов, который вдруг стал сыпать новостями, пропахшими нафталином – которые, видимо, позволили достать из запретного сундука (вспомним хотя бы об отлучении от футбола Ярославского) – так вот, этот самый рупор "Шахтера" не так давно поведал миру, что, оказывается, убрать Луческу из клуба хозяину присоветовали Палкин сотоварищи.

Время было сложное. У Ахметова, естественно, в достатке было дел поважнее. И он стал уделять меньше внимания клубу, ослабил свой хозяйский контроль. Он, дескать, попросту доверился тем, кто был ближе к команде. Хотя нам, как сейчас помню, говорили тогда, что дедушка Мирча устал от переездов и прочего дискомфорта. Да, собственно, сам он так и говорил.

Насколько я помню, "Шахтер" не стал ощутимо слабее – ему просто нужно было определенное время на перестройку. И Луческу ее уже потихоньку начинал, подтягивая игроков из ближайшего резерва даже на международные матчи. К слову сказать, до этого я особо не симпатизировал "Шахтеру" Луческу, но именно в тот момент, в усложнившихся условиях, заценил.

И достаточно яркая игра в Европе, и двойной вынос чемпионского тела в очных поединках говорили о том, что все со временем образуется. Но Луческу, так или иначе, ушел. А пришедший ему на смену Фонсека начал с неудачных экспериментов, после чего махнул на все рукой и благополучно стриг купоны со ставки на прежних лидеров команды.

Пятов, Исмаили, Степаненко, Марлос, Тайсон, Мораес (это те, кто приходит на память моментально) делали игру и результаты команды Фонсеки, исправно эксплуатирующего сей "золотой запас" и не особенно заморачивающегося на будущем "Шахтера". Куда больше его интересовало свое будущее, и все получилось – трамплин не подвел.

На мой дилетантский взгляд, "Шахтер" все это время топтался на месте, эпизодами выдавая шикарные игры в Европе – за счет индивидуального мастерства исполнителей и фундамента, наверное, все же заложенного при Луческу. Ну а в УПЛ с таким багажом не составляло большого труда опережать неуклонно погружающийся в трясину обоз пресловутых "динамовских сердец".

Перед сменившим Фонсеку Каштру уже была поставлена конкретная задача построения новой команды. Он оказался в менее выгодных условиях. Назовите игроков, приобретенных специально под него. Вот именно. Тем не менее, уже в первый свой сезон он добился поразительных результатов, о которых было сказано выше.

При этом именно Каштру дает второе дыхание Патрику и Коваленко; с новой стороны раскрылся Матвиенко; игроками основной обоймы, быстро и органично вписываясь в игру, становятся Додо, Тете, Соломон, Маркос Антонио. Позже мы увидим Трубина, Бондаря, Витао, Корниенко …

На зимнюю паузу во втором сезоне "Шахтер" уходит с гордо поднятой головой. Войдя во вкус в предыдущем, он уже мечтает о финале Лиги Европы и совершенно не парится по поводу символического отставания от "Динамо" в чемпионате. Но вот команда выходит из отпуска, и волшебным образом преображается.

Тренер виноват? Тот самый Каштру, которому год назад помехой не стали ни отсутствие опыта зимнего межсезонья, ни пандемия, и, казалось, сам черт ему не брат? Вот так вот вдруг взял и все бездарно про.рал? Вчера был пан, а сегодня пропал? Вчера умница и красавчик, а сегодня физрук? Вы уж как себе хотите, а мне в это не верится.

У меня нет никакой конкретики или инсайдерской информации – одни догадки и ощущения. Вернее, есть разрозненные факты, из которых, при желании, вы можете составить свой пасьянс. Не более.

Факт первый. Одновременно с Каштру в команде появился и ассистент главного тренера – Срна. Сложно предположить, что его избрал себе в помощники сам португалец: это была кандидатура клуба. В отличие от Фонсеки, при котором такого клубного протеже, да еще и с таким авторитетом в команде, не было.

Факт второй. Срна – неоспоримая легенда "Шахтера", но его человеческие качества, мягко выражаясь, иногда оставляли желать лучшего. Что неоднократно проявлялось как на футбольном поле, так и за его пределами.

Факт третий. Бесконечно анонсируемого и рекламируемого в качестве нового тренера "Шахтера" де Дзерби итальянские источники называли креатурой Срны. Если это действительно так, жаль, что мы вряд ли узнаем, когда именно начались переговоры между ними. Но и само то, что ассистент выбрал себе тренера, говорит за себя.

Факт четвертый. По разным причинам, те самые лидеры "Шахтера", чей голос имеет решающее значение в раздевалке, а личный пример – на поле, фактически выпали из игровой обоймы. Разумеется, Каштру планировал омоложение команды. Но отнюдь не массовое и не разом.

Исмаили (полезнейший и важнейший игрок, как по мне) был потерян для команды давно и надолго. Отсутствие Степаненко в полной мере ощутил не только "Шахтер", но и сборная страны, где порой его недоставало катастрофически. Тайсон в этом сезоне ассоциировался с армейским народным творчеством: "Дембель в маю – все по …!"

Пятов, как говорят, конфликтовал с тренером, когда тот предпочел ему Трубина. Марлос взял и банально закончился: был шпилер – и нет шпилера. И последний штрих, вишенкой на торте – тяжелая травма Мораеса. Правда, поезд уже ушел к тому времени, но шесть бед – один ответ. Отрицательный. Иных уж нет, а тех долечат.

Недовольство Пятова и Тайсона – как и Срна, авторитетов авторитетычей – зафиксируем особо.

Факт пятый – он для всех времен и народов: молодежь нестабильна, и с нею одной далеко не уедешь. А если еще и давить на нее авторитетом – вполне может потеряться и сникнуть. По крайней мере, в спорте такое не редкость. Ничего не утверждаю конкретно – сплошь предположения.

И, наконец, факт последний. Пожалуй, именно в этом сезоне мы можем отслеживать некоторые аспекты охлаждения интереса Ахметова к "Шахтеру". Это и срывающиеся покупки юных бразильских талантов; и информация о том, что клуб перестал стимулировать соперников "Динамо" еще до потери шансов на чемпионство; и, наконец, сдача позиций ТРК "Футбол".

На этом фоне подняли голову и те, кто хотел бы, чтобы влияние на федерацию и арбитраж перешло к ним. Никогда еще так не бушевали страсти по судейству, никогда еще так не раскачивали лодку.

Возможно, вы продолжите список, но и перечисленного достаточно, чтобы понять: это уже все больше похоже на "Шахтер" Палкина, каким он, по сути, в последние годы и является. А недавнее явление хозяина клуба народу в интервью футбольному каналу как-то удивительно удачно совпало с волной новостей о новой партии Ахметова. Увы…

Могло ли все это серьезным образом сказаться на клубной и командной атмосфере? А я откуда знаю? Я лишь привел всем известные факты, а выводы делать предоставляю вам. И вопросительный знак после заголовка статьи никуда не делся.

Единственное, что я могу сказать: не покидает ощущение, что Каштру пал жертвой обстоятельств. Наверное, всего лишь второй тренер в истории "Шахтера", которому я искренне симпатизировал (не считая упомянутого выше позднего Луческу). А первым был Виктор Прокопенко.

Приход де Дзерби (если это действительно будет он) воспринимаю с безразличием. Уж слишком резко сдала команда, словно бы расчищая дорогу новому тренеру. Она попросту бросила играть в то, во что играла. Даже из "Агробизнеса" умудрились сделать страшного зверя. Никогда не любил фантастику. Вот так оно видится непредвзятому зрителю из провинции. Не более.

Фото - Олександр Приходько

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