Спаситель Львова, туманное будущее Александрии и Десны. Что говорить о середняках УПЛ по итогам сезона

"Десна" долго откладывала омоложение состава, за что и поплатилась

Вот за кого действительно обидно по окончании всего сезона, так это за "Десну". Вспомните, как год назад "северяне", на пару с "Зарей", влюбляли в себя массы. И ведь было за что. Рябоконь собрал отличный коллектив, который давал бой всем грандам, претендовал на Европу, и при чуть большей смелости мог даже занять второе место. Но и четвертая строчка, а с ней и билет в Европу, выглядела отличным трофеем. Казалось, что путь у команды один - только вперед, но это кампания, а точнее ее завершение, стала для болельщиков настоящим ударом, после которого еще долго придется приходить в себя. На финише сезона "Десна" проигрывала всем подряд, но все равно имела отличные шансы на четвертое место. Нужно было лишь обыграть резервный состав "Мариуполя". Оказалось, что без Тотовицкого "северянам" и это не под силу. Итоговый счет 1:4, после победы в первом тайме, как кульминация всего того безобразия, которое происходило с клубом весной.

С другой стороны, черниговчане виноваты сами. Разве они не знали, что средний возраст их команды (28,7) - один из самых старых в лиге, что рано или поздно даст о себе знать. Это как поход к стоматологу. Сначала у тебя все хорошо, ты кушаешь сладости и улыбаешься во все 32. Потом начинаются первые проблемы, зуб начинает реагировать на холодное, десна (те, которые во рту) - кровоточат, но ты уверен, что со временем это пройдет. А оно только нарастает, и вот, отложив проблему до критической стадии, ты решаешься сходить к врачу, дабы попытаться все исправить. Но уже поздно. Что раньше можно было сделать быстро и безболезненно, теперь потребует немалое количество времени и средств. Вот и с "Десной" (та, которая клуб) такая же ситуация.

Будущее "Десны" сейчас неизвестно никому. Поговаривают, что на следующей неделе Александр Рябоконь встретится с руководством, после чего может покинуть команду, в которой работает более девяти лет. Так это, или нет, мы узнаем совсем скоро, но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что кадровую чистку состава "Десна" точно проведет. Концовка сезона показала, что часть игроков просто не готова решать задачи повышенной сложности и играть за клуб, который ставит перед собой задачу попасть в еврокубки. Также стоит отметить, что у 11 футболистов заканчивается контракт с "Десной", что как бы намекает - грядут перемены.

Вернемся к началу. Мы говорили, что "северян" жаль. Но жаль не потому, что им где-то не повезло или они заслужили больше "Колоса" или "Ворсклы" играть в Лиге Конференций. Нет, жаль из-за того, что оправдать возложенные на них надежды клуб не сумел, из-за чего Чернигов в ближайшее время еврокубки не увидит. Перестройка команды - процесс болезненный, требующий времени и терпения. Вопрос лишь в том, готово ли на это пойти руководство "Десны"? Георгий Грошев

"Днепр-1" потерял полгода, но смотрит в новый сезон с оптимизмом

Во второй половине 2020-го в лагере днепрян чудили все. В руководстве не могли определиться, нужна ли им смена тренера. Пошатнулись отношения с Дмитрием Михайленко, который вроде бы был не так плох до минувшего лета, но не оправдал ожидания в первом круге уже прошлого чемпионата. Сам Михайленко, кстати, также вдруг решил, что ему импонирует игра в три защитника и начал перестраивать команду прямо во время короткого межсезонья и стартовых туров (почему не подождать зимы - так и не ясно). В итоге, всё вылилось в отставку специалиста осенью и приглашение на его пост Игоря Йовичевича. Хорват сам поначалу не смог справиться с управлением. Команда его слышала и, похоже, не слушала. На зимнюю паузу СК уходил в качестве одного из главных аутсайдеров и претендентом на вылет.

Всё изменилось в январе.

После антракта "Днепр-1" заиграл по-другому. Интенсивнее. Агрессивнее. Быстрее. Качественнее. В первую очередь, команда перестала терять очки там, где это было делать просто невозможно: пришли победы над "Олимпиком", "Ингульцом", "Минаем", даже "Десной" и "Ворсклой". Поэтому подъём в таблице стал ожидаемым и логичным. Другой вопрос, что со своим атакующим футболом Йовичевич не решил пока один вопрос - как играть против глубоко оборонительных команд. Днепряне так и не подобрали ключей к защите "Александрии" в чемпионате и Кубке, а "Мариуполь" откровенно отскочил, уцепившись за ничью. Эти четыре очка не особо влияют на расположение днепрян в таблице - они всё равно остались бы на седьмом месте. Но по ходу чемпионата этой мотивации вполне могло бы хватить, чтобы в последнем туре обыграть "Рух". А это уже потенциальных семь баллов недобора в копилочке и, возможно, (крайне маловероятно, но всё же возможно) шанс побороться с "Десной" и "Ворсклой", которые были обыграны во втором круге, за еврокубки.

Кстати, ещё немного о психологии, на этот раз в другом контексте. "Днепр-1" не показал, что готов держать удар наших топов. Из шести матчей против "Динамо", "Шахтёра" и "Зари" в текущем сезоне пять были проиграны вчистую. В одном - в первой части сезона против "горняков" - едва не зацепились за ничью, но здесь уже проблемы больше экс-чемпиона, ничего не показавшего на поле. Над этим компонентом Йови нужно будет поработать в межсезонье. Как и быть готовым, что теперь уже не только "Александрия", но и остальные представители нижней части таблицы УПЛ открыто будут играть против них вторым номером. А это означает, что впереди нужно больше агрессии и давления. А не надежда только на Довбика и Пихалёнка, которые на двоих создали треть всех голов команды в прошлом чемпионате. Александр Рыженко

Третье место сезона 2018/19 еще долго будет для "Александрии" недосягаемым ориентиром

"Александрия" изо всех сил стремилась выйти в еврокубки, но уже после первого круга было понятно, что желание александрийцев опережают возможности команды. Ведь с Владимиром Шараном у "горожан" был застой, о котором ярко свидетельствовали несколько примеров.

Матч со "Львовом" во втором круге. "Александрия" уже сосредоточила силы на Кубке Украины, поэтому на календарный поединок с аутсайдером УПЛ выставила полу-резерв. Проиграла. Но вопросов осталось не столько к результату матча, сколько к желанию футболистов биться за себя, за команду, за тренера. В таких случаях обычно резервисты стараются как можно лучше проявить себя перед руководством команды, однако в матче со "Львовом" мы увидели на поле беспомощную "Александрию". Как и в матчах с "Минаем", "Ингульцом", "Рухом" и другими.

Были единичные вспышки, вроде победы над "Олимпиком" и "Шахтером", но в целом "Александрия" провалила финальный отрезок второго круга. Хуже всего то, что не было видно, благодаря чему команда может прибавить. Ставка на Кубок Украины тоже оказалась мертворожденной - то есть, без шансов на выигрыш. Ведь в полуфинальном поединке против "Зари" "горожане" ничего не показали, спасшись под поражения в основное время только благодаря случайному пенальти, и дотянув до серии одиннадцатиметровых благодаря ошибке арбитров.

Шаран после победы над "Шахтером", сказал, что если бы его команда играла так в предыдущих матчах... Но этим и отличаются классные и стабильные команды - они умеют держать темп. "Александрия" же играла хорошо только тогда, когда от команды не ожидали прорыва. Не признак ли это того, что тренерский штаб не справился с давлением ответственности?

Расставание с Шараном неизбежно. Другое дело, что из команды могут уйти немало игроков основного состава. Говорят о перестроении, сокращении финансирования, изменении вектора развития. По сути, в Александрии строить новую команду, хотя есть стойкое ощущение, что и нынешняя себя полностью не реализовала. По крайней мере, игроки калибра Банады, Панькива, Лучкевича, Ковальца, Шастала, Третьякова и Гречишкина заслуживают большего, чем девятая итоговое место на уровне со "Львовом", "Мариуполем" и "Рухом".

Похоже, что третье место сезона 2018/19 еще долго будет для "Александрии" недосягаемым ориентиром. Игорь Семйон

"Львов" был главным аутсайдером большую часть сезона. Спас команду Анатолий Бессмертный

Перед началом прошедшего сезона мы в один голос назвали ФК "Львов" главным аутсайдером. Кто помнит лето 2020-го, понимает причины. С командой работал Георгий Цецадзе, ставивший загадочный футбол, понятный только ему самому. Сам клуб сменил бразильский вектор на балканский и прибалтийский, подписывая странных новичков. По итогу это все должно было закончиться бесславным вылетом, однако руководство вовремя решило вмешаться, благодаря чему сезон удалось спасти.

Несмотря на то, что при Цецадзе "сине-золотые" ни разу не опускались в зону вылета (хвала дебютантам сезона), все понимали, что "Львов" смотрелся главным аутсайдером в борьбе за выживание. По итогу, после ухода грузинского новатора, руководство решило сделать ставку на Виталия Шумского. Сработало. Временный наставник смог вернуть коллектив к жизни, добыл несколько побед и неплохо провел с командой сборы. Его увольнение, которое последовало после двух подряд поражений зимой, вызвало много вопросов, однако время показало, что это был абсолютно верный шаг.



Как менялась позиция ФК "Львов" на протяжении сезона

Шумский - кризисный менеджер, который смог дать временный эффект. Самой игры при нем не было, и команда просто оборонялась 99 процентов времени, иногда выбегая в контратаки. После Цецадзе и такая модель сошла за тактическую революцию, но для построения долгосрочного проекта нужен был более серьезный специалист. Им и стал Анатолий Бессмертный.

Что же такого сделал тренер, что мы не перестаем его хвалить вот уже последние полтора месяца? Отвечаем. Была изменена структура игры. Защитная модель никуда не делась, но добавились быстрые переходы из обороны в атаку, появился неплохой прессинг и даже попытки позиционной игры. Любите числа? Давайте сравним две игры против "Десны". В первом круге, еще при Шумском, команда победила 1:0, статистика ударов 12:4 в пользу "северян" и тотальное преимущество оных по ходу всего поединка. Весной коллектив Бессмертного также победил 1:0, снова сыграв от обороны, но допустил минимум моментов у своих ворот, разрывая соперника на контратаках по ходу всех 90 минут. Статистика ударов 12:6 в пользу "львов".

Еще один плюс Бессмертного - умение работать с составом. В конце сезона "Львов" играл по графику "два в неделю" из-за большого количества перенесенных игр. В семи встречах они проиграли всего раз, причем в матче, когда официально сохранили место в элите. Анатолий Петрович грамотно ротировал состав, стараясь давать всем игровое время. При нем снова заиграл Ренан, при нем лидерские качества стал показывать Эрнест, при нем хорошо влился в новую команду Довгий, а Бусько нашел свою позицию на фланге обороны.

Бессмертный заслужил выслушивать все комплименты, так как за короткий срок поставил симпатичную игру, превратив "Львов" из аутсайдера в середняка. Однако впереди у него очень много работы. С наставником по делу продлили контракт на три сезона и после отличного завершения последней кампании, спрос с него будет выше. Посмотрим, готов ли Бессмертный к такому вызову. Георгий Грошев

Фото - ФК "Десна", СК "Днепр-1", ФК "Александрия", ФК "Львов"