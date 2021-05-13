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Шаран: И для меня лично, и для тренерского штаба нужен перерыв

Премьер-лига
(3 голосов)

Главный тренер покинул Александрию

Шаран: И для меня лично, и для тренерского штаба нужен перерыв

Новина українською

Уже бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал свой уход с занимаемого поста.

"За время нашего сотрудничества, команда завоевала бронзовые награды чемпионата, выступала в Лиге Европы. Это были лучшие времена для нас. Мы выступали очень прилично. В поединках с грандами, не просто не проигрывали, но и даже могли побеждать. Это было время большого успеха для нашего футбольного клуба.

Но, конечно, на ряду с победами бывают и спады, и поражения. Лично для меня очень обидно, что этот год мы закончили чемпионат не на том месте, на котором хотелось бы. Но это футбол.

Надеюсь, что в дальнейшем футбольный клуб будет достигать хороших результатов. Сейчас, действительно, и для меня лично, и для тренерского штаба нужен перерыв. Было очень тяжело психологически.

Я очень благодарен всем работникам и президенту клуба за сотрудничество. Я говорю "до свидания", я не говорю "прощай", - отметил Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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