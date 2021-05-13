Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шаран: И для меня лично, и для тренерского штаба нужен перерыв
Главный тренер покинул Александрию
"За время нашего сотрудничества, команда завоевала бронзовые награды чемпионата, выступала в Лиге Европы. Это были лучшие времена для нас. Мы выступали очень прилично. В поединках с грандами, не просто не проигрывали, но и даже могли побеждать. Это было время большого успеха для нашего футбольного клуба.
Но, конечно, на ряду с победами бывают и спады, и поражения. Лично для меня очень обидно, что этот год мы закончили чемпионат не на том месте, на котором хотелось бы. Но это футбол.
Надеюсь, что в дальнейшем футбольный клуб будет достигать хороших результатов. Сейчас, действительно, и для меня лично, и для тренерского штаба нужен перерыв. Было очень тяжело психологически.
Я очень благодарен всем работникам и президенту клуба за сотрудничество. Я говорю "до свидания", я не говорю "прощай", - отметил Шаран.
Популярное сейчас
- Малиновский вышел на первое место в списке ассистентов Серии А
- Один из лидеров Первой лиги может расстаться с 11 футболистами
- Динамо - Заря. Анонс и прогноз финального матча Кубка Украины на 13.05.2021
- Кополовец: Надо было быть спортивным директором, а не заниматься х***** - в футбол играть
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет