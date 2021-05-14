Каштру о Срне: Не нужно плести конспирологические теории. Дарио - мой близкий друг

Бывший тренер " Шахтера " Луиш Каштру рассказал о работе в донецком клубе с Дарио Срной.

- На вас не давило, что директор по футболу Дарио Срна постоянно находится в технической зоне во время матчей? По сути, за вашей спиной.

– Нет, никогда. Говоря о Дарио, не нужно нагнетать атмосферу, плести конспирологические теории. Все на самом деле гораздо проще. Во-первых, Дарио – мой близкий друг, а я – его друг. Чтобы там ни говорили, мы с ним друзья и каждый день общаемся. Вы можете посмотреть, как мы взаимодействуем и все поймете.

Его первый тренерский опыт был в моем штабе. Для него это был новый мир. Он сам говорил, что быть игроком и тренером – совершенно разная ответственность.

Игрок, тренер, журналист – у каждого свое видение игры. Журналист видит только то, что на поверхности. Вы не видите тренировочный процесс, саму жизнь внутри коллектива. Тренер может иногда стать журналистом, чтобы оценить игру со стороны.

Дарио в роли тренера получил важный опыт, он посмотрел на игру под другим углом.

Как Дарио может на меня давить, если он мой большой друг, мы с ним каждый день общаемся, и он работал в моем тренерском штабе? Скорее, наоборот. Он оказывал мне всяческую поддержку, будучи рядом. Я всегда чувствовал плечо своей команды.

Уезжаю с абсолютно чистой совестью, и каждый член нашей команды может быть спокоен – я чувствовал вашу поддержку, – сказал Каштру.