Лучкевич: Сейчас не представляется возможным то, что я останусь в Александрии

Полузащитник "Александрии" Валерий Лучкевич прокомментировал свои планы в карьере:

"- У тебя контракт заканчивается 31 мая, планы дальше?

- Посмотрим, жизнь покажет. Я только два дня назад вернулся домой, полностью погрузился в семью, жену, ребенка, хочу максимально время проводить с ними, я их давно не видел. Мы еще с женщиной шутили, что я папа выходного дня, потому что приезжаю только на выходные. Порой не видел их по две недели, а то и по три, сейчас хочу уделить им внимание, смотреть, как растет наш сынишка. Далее будет видно.

Этими вопросами занимаются Вадим Шаблий и Сергей Серебренников. Когда мы с ними сядем за стол, они скажут, что есть заинтересованность с определенных клубов. Дай бог, чтобы были предложения. Тогда будем уже вместе с семьей принимать решения. Пока не представляется возможным то, что я останусь в “Александрии" ”, - сказал футболист.