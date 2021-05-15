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Лучкевич: Сейчас не представляется возможным то, что я останусь в Александрии

Премьер-лига
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Команда потеряет одного из лидеров?

Лучкевич: Сейчас не представляется возможным то, что я останусь в Александрии

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Полузащитник "Александрии" Валерий Лучкевич прокомментировал свои планы в карьере:

"- У тебя контракт заканчивается 31 мая, планы дальше?

- Посмотрим, жизнь покажет. Я только два дня назад вернулся домой, полностью погрузился в семью, жену, ребенка, хочу максимально время проводить с ними, я их давно не видел. Мы еще с женщиной шутили, что я папа выходного дня, потому что приезжаю только на выходные. Порой не видел их по две недели, а то и по три, сейчас хочу уделить им внимание, смотреть, как растет наш сынишка. Далее будет видно.

Этими вопросами занимаются Вадим Шаблий и Сергей Серебренников. Когда мы с ними сядем за стол, они скажут, что есть заинтересованность с определенных клубов. Дай бог, чтобы были предложения. Тогда будем уже вместе с семьей принимать решения. Пока не представляется возможным то, что я останусь в “Александрии" ”, - сказал футболист.

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Напомним, что Лучкевич стал игроком "Александрии" летом 2019-го года, перейдя из бельгийского "Стандарта" за 250 тыс евро. В этом сезоне на его счету три гола и четыре ассиста в 25 матчах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего украинца в 900 тыс евро.

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В статье: Валерий Лучкевич Александрия
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