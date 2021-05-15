Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Козловский: Если не получится играть на Арене Львов, то придет человек вместо женщины управлять стадионом
Не хочет, чтобы там был только чемпионат лука и баптисты
ФК Рух
Президент львовского "Руха" Григорий Козловский прокомментировал положение дел относительно переговоров на счет домашнего стадиона команды:
"- Мы очень хотим играть на "Арене Львов", но так случилось, что директором стадиона сделали женщину, которая не совсем понимает, что такое футбол. Наверное, она - хороший менеджер, то ее поставили директором. Думаю, Бог даст ей ума понять, что такое футбол для Львова. В противном случае этому человеку придется понять, что такое Львов и футбол.
Переговоры непростые. Если кто-то хочет похоронить "Арену Львов", чтобы там был чемпионат лука и баптисты выступали, он это получит. Мы это организуем. Этот стадион построен для того, чтобы там был футбол, и приходили люди, а не реализовывались чьи-то амбиции.
- Проблема в высокой арендной плате?
- Проблема в том, что "Львов Ареной" должен управлять футбольный человек.
- Если не получится играть на "Арене Львов", есть план Б?
- План Б - придет человек вместо женщины управлять "Львов Ареной". Это и есть наш план Б. Играть мы будем на "Львов Арене", с ней или без нее", - заверил Козловский.
Напомним, что сезон 2020/2021 гг. "Рух" завершил на 10-й позиции в УПЛ. Также отметим, что у команды сейчас идет семиматчевая беспроигрышная серия, а в последний раз "желто-черные" терпели поражение еще 3 апреля.
Популярное сейчас
- Де Дзерби планирует пригласить в Шахтер полузащитника Интера
- Михайличенко покинул Динамо, Колос остался без одного из лидеров. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Ушиб Миколенко, роспуск Миная, Флик в Шахтере. Главные новости от 14 мая
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО