  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Козловский: Если не получится играть на Арене Львов, то придет человек вместо женщины управлять стадионом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Козловский: Если не получится играть на Арене Львов, то придет человек вместо женщины управлять стадионом

Премьер-лига
(1 голосов)

Не хочет, чтобы там был только чемпионат лука и баптисты

Козловский: Если не получится играть на Арене Львов, то придет человек вместо женщины управлять стадионом

ФК Рух

Новина українською

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский прокомментировал положение дел относительно переговоров на счет домашнего стадиона команды:

"- Мы очень хотим играть на "Арене Львов", но так случилось, что директором стадиона сделали женщину, которая не совсем понимает, что такое футбол. Наверное, она - хороший менеджер, то ее поставили директором. Думаю, Бог даст ей ума понять, что такое футбол для Львова. В противном случае этому человеку придется понять, что такое Львов и футбол.

Переговоры непростые. Если кто-то хочет похоронить "Арену Львов", чтобы там был чемпионат лука и баптисты выступали, он это получит. Мы это организуем. Этот стадион построен для того, чтобы там был футбол, и приходили люди, а не реализовывались чьи-то амбиции.

- Проблема в высокой арендной плате?

- Проблема в том, что "Львов Ареной" должен управлять футбольный человек.

- Если не получится играть на "Арене Львов", есть план Б?

- План Б - придет человек вместо женщины управлять "Львов Ареной". Это и есть наш план Б. Играть мы будем на "Львов Арене", с ней или без нее", - заверил Козловский.

Напомним, что сезон 2020/2021 гг. "Рух" завершил на 10-й позиции в УПЛ. Также отметим, что у команды сейчас идет семиматчевая беспроигрышная серия, а в последний раз "желто-черные" терпели поражение еще 3 апреля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арена Львов Рух (Львов) Григорий Козловский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Рух TV

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Мирон (Львів)
15.05.2021 в 15:01
А баптисти це ФК Львів? ))) Скандальний тип той Козловський
Ответить
0
-1
Мирослав (Львів)
15.05.2021 в 15:16
Якщо в тон запитанню, то баптистами стали славні колись Карпати після того, як туди прийшов суперпроповідник Лисий Апельсин. А якщо по суті, то Козловський правий - останнім часом на Арені Львів відбувається більше збіговиськ то свідків єгови, то ще якихось сект, ніж футбольних матчів. Хоча за фразу "...прийде людина замість жінки..." йому сексизм таки припишуть.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...