Козловский: Если не получится играть на Арене Львов, то придет человек вместо женщины управлять стадионом

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский прокомментировал положение дел относительно переговоров на счет домашнего стадиона команды:

"- Мы очень хотим играть на "Арене Львов", но так случилось, что директором стадиона сделали женщину, которая не совсем понимает, что такое футбол. Наверное, она - хороший менеджер, то ее поставили директором. Думаю, Бог даст ей ума понять, что такое футбол для Львова. В противном случае этому человеку придется понять, что такое Львов и футбол.

Переговоры непростые. Если кто-то хочет похоронить "Арену Львов", чтобы там был чемпионат лука и баптисты выступали, он это получит. Мы это организуем. Этот стадион построен для того, чтобы там был футбол, и приходили люди, а не реализовывались чьи-то амбиции.

- Проблема в высокой арендной плате?

- Проблема в том, что "Львов Ареной" должен управлять футбольный человек.

- Если не получится играть на "Арене Львов", есть план Б?

- План Б - придет человек вместо женщины управлять "Львов Ареной". Это и есть наш план Б. Играть мы будем на "Львов Арене", с ней или без нее", - заверил Козловский.