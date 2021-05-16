Мирошниченко: У меня еще год контракта с Александрией, сконцентрирован на работе и целях клуба

Игрок "Александрии" Денис Мирошниченко прокомментировал результаты команды в этом сезоне и своих будущих планах:

"Совсем недовольны тем местом в турнирной таблице, какое заняли. Ставили иные себе задачи, но не всегда получается задуманное. Будем ставить себе цели на новый сезон, и идти к ним.

У меня еще год контракта с “Александрией”, сконцентрирован на работе и целях клуба", - сказал игрок.