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Мирошниченко: У меня еще год контракта с Александрией, сконцентрирован на работе и целях клуба
Не уйдет из команды
Игрок "Александрии" Денис Мирошниченко прокомментировал результаты команды в этом сезоне и своих будущих планах:
"Совсем недовольны тем местом в турнирной таблице, какое заняли. Ставили иные себе задачи, но не всегда получается задуманное. Будем ставить себе цели на новый сезон, и идти к ним.
У меня еще год контракта с “Александрией”, сконцентрирован на работе и целях клуба", - сказал игрок.
В этом сезоне на счету Мирошниченко 17 матчей в УПЛ и Кубке Украины.
"Александрия" в прошлом сезоне заняла девятое место в чемпионате, а также дошла до полуфинала Кубка Украины.
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