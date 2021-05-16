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Мирошниченко: У меня еще год контракта с Александрией, сконцентрирован на работе и целях клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Не уйдет из команды

Мирошниченко: У меня еще год контракта с Александрией, сконцентрирован на работе и целях клуба

Новина українською

Игрок "Александрии" Денис Мирошниченко прокомментировал результаты команды в этом сезоне и своих будущих планах:

"Совсем недовольны тем местом в турнирной таблице, какое заняли. Ставили иные себе задачи, но не всегда получается задуманное. Будем ставить себе цели на новый сезон, и идти к ним.

У меня еще год контракта с “Александрией”, сконцентрирован на работе и целях клуба", - сказал игрок.

В этом сезоне на счету Мирошниченко 17 матчей в УПЛ и Кубке Украины.

"Александрия" в прошлом сезоне заняла девятое место в чемпионате, а также дошла до полуфинала Кубка Украины.

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В статье: Денис Мирошниченко Александрия
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