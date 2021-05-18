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Официально: Рагнар Сигурдссон покинул Рух

Премьер-лига
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В Украине не прижился

Официально: Рагнар Сигурдссон покинул Рух

Фото - ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

ФК "Рух" объявил об уходе сразу двух футболистов. Об этом сообщает официальный сайт коллектива.

Львовский клуб покидает исландец Рагнар Сигурдссон. Исландский центрбек перешел в клуб зимой, подписав сделку на полгода. Её продлевать не будут. За это время Рагнар успел провести за команду лишь 45 минут.

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Также "Рух" покидает нападающий Бобур Абдухоликов. Он также перешел в клуб зимой, однако так и не успел дебютировать. Контракт, который был действителен до зимы 2023-го, разорван по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Рух" финишировал на десятом месте в УПЛ.

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В статье: Рагнар Сигурдссон Рух (Львов)
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Источник:
ФК "Рух"

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