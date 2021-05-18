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Официально: Рагнар Сигурдссон покинул Рух
В Украине не прижился
Фото - ФК Рух
ФК "Рух" объявил об уходе сразу двух футболистов. Об этом сообщает официальный сайт коллектива.
Львовский клуб покидает исландец Рагнар Сигурдссон. Исландский центрбек перешел в клуб зимой, подписав сделку на полгода. Её продлевать не будут. За это время Рагнар успел провести за команду лишь 45 минут.
Также "Рух" покидает нападающий Бобур Абдухоликов. Он также перешел в клуб зимой, однако так и не успел дебютировать. Контракт, который был действителен до зимы 2023-го, разорван по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что в прошедшем сезоне "Рух" финишировал на десятом месте в УПЛ.
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