Официально: Рагнар Сигурдссон покинул Рух

ФК "Рух" объявил об уходе сразу двух футболистов. Об этом сообщает официальный сайт коллектива.

Львовский клуб покидает исландец Рагнар Сигурдссон. Исландский центрбек перешел в клуб зимой, подписав сделку на полгода. Её продлевать не будут. За это время Рагнар успел провести за команду лишь 45 минут.

Также "Рух" покидает нападающий Бобур Абдухоликов. Он также перешел в клуб зимой, однако так и не успел дебютировать. Контракт, который был действителен до зимы 2023-го, разорван по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Рух" финишировал на десятом месте в УПЛ.