Милевский покинет Минай и может завершить карьеру

Нападающий Артем Милевский точно покинет " Минай ", который вылетел из УПЛ, и рассматривает вариант с завершением карьеры. Об этом рассказал агент игрока Александр Панков.

"Контракт у Милевского с "Минаем" до лета 2022 года. Но была договоренность, что в Первой лиге играть не будем. Разойдемся с "Минаем". Возвращение в УПЛ - не ошибка, а большой плюс для Артема. Конечно, хотелось голов и ассистов, но, к сожалению, не получилось.

Что дальше? Человеку 36 лет. Сколько еще команд нужно пройти? Конечно, он думает над переходом в другую плоскость. Все возможно. Возможно, настал период, когда нужно понять - есть ли мотивация играть в футбол или заниматься уже другими делами", - сказал Панков.