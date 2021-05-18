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Милевский покинет Минай и может завершить карьеру

Премьер-лига
(4 голосов)

Артем на перепутье

Милевский покинет Минай и может завершить карьеру

Фото: ФК Минай/Автор неизвестен

Новина українською

Нападающий Артем Милевский точно покинет "Минай", который вылетел из УПЛ, и рассматривает вариант с завершением карьеры. Об этом рассказал агент игрока Александр Панков.

"Контракт у Милевского с "Минаем" до лета 2022 года. Но была договоренность, что в Первой лиге играть не будем. Разойдемся с "Минаем". Возвращение в УПЛ - не ошибка, а большой плюс для Артема. Конечно, хотелось голов и ассистов, но, к сожалению, не получилось.

Что дальше? Человеку 36 лет. Сколько еще команд нужно пройти? Конечно, он думает над переходом в другую плоскость. Все возможно. Возможно, настал период, когда нужно понять - есть ли мотивация играть в футбол или заниматься уже другими делами", - сказал Панков.

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В статье: Артем Милевский Александр Панков ФК Минай
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Комментарии (5)
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Dimka26 (Чернигов)
18.05.2021 в 17:43
Да пускай еще походит по полю в чемпионате УПЛ годик. Клубов уровня Миная достаточно.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.05.2021 в 17:04
Жаль буде, якщо закінчить. Думаю ще рік міг би пограти на рівні Агробізнесу.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
18.05.2021 в 16:58
Карьеру он, из-за своей дурости, завершил намного раньше чем покинет последний клуб.
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+1
-1
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Spokoyno (Киев)
18.05.2021 в 16:56
Природа нагородила його талантом... Якій Артем трошечки використав і то два, три, ну максимум п'ять років. А пахав би як Роналду... Може і не так погуляв, проте і слави, і грошей на порядок більше заробив.
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+2
0
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Romerik (YNWA)
18.05.2021 в 18:07
Для чого як Роналду... Просто треба було не пити, а просто грати в футбол...Но він пішов іншою дорогою..
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0
0


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