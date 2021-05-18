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Милевский покинет Минай и может завершить карьеру
Артем на перепутье
Фото: ФК Минай/Автор неизвестен
Нападающий Артем Милевский точно покинет "
"Контракт у Милевского с "Минаем" до лета 2022 года. Но была договоренность, что в Первой лиге играть не будем. Разойдемся с "Минаем". Возвращение в УПЛ - не ошибка, а большой плюс для Артема. Конечно, хотелось голов и ассистов, но, к сожалению, не получилось.
Что дальше? Человеку 36 лет. Сколько еще команд нужно пройти? Конечно, он думает над переходом в другую плоскость. Все возможно. Возможно, настал период, когда нужно понять - есть ли мотивация играть в футбол или заниматься уже другими делами", - сказал Панков.
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