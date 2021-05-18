Жерсон Родригес может покинуть Динамо уже этим летом

Вингер " Динамо " Жерсон Родригес может покинуть киевский клуб уже в летнее трансферное окно.

Как пишет люксембургское издание Le Quotidien, успешная игра 25-летнего футболиста в нынешнем сезоне привлекла внимание клубов из Испании, Италии, Португалии и Англии.

Контракт Жерсона с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года, но киевляне готовы рассмотреть варианты с продажей при наличии достойных предложений. На данный момент Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

Напомним, что в "Динамо" люксембуржец перешел летом 2019 года из японской "Джубило Иваты". В текущем сезоне провел 38 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 4 ассиста.