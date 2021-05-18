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Жерсон Родригес может покинуть Динамо уже этим летом

Премьер-лига
(1 голосов)

В Люксембурге пишут, что вингером интересуются клубы из Испании, Италии, Португалии и Англии

Жерсон Родригес может покинуть Динамо уже этим летом

Новина українською

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес может покинуть киевский клуб уже в летнее трансферное окно.

Как пишет люксембургское издание Le Quotidien, успешная игра 25-летнего футболиста в нынешнем сезоне привлекла внимание клубов из Испании, Италии, Португалии и Англии.

Контракт Жерсона с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года, но киевляне готовы рассмотреть варианты с продажей при наличии достойных предложений. На данный момент Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

Напомним, что в "Динамо" люксембуржец перешел летом 2019 года из японской "Джубило Иваты". В текущем сезоне провел 38 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 4 ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
Le Quotidien

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Комментарии (1)
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urik (Кривой Рог)
18.05.2021 в 20:49
Жаль...но им виднее !
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