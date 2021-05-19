  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бессмертный: Хочется, чтобы за команду не было стыдно, чтобы ходили люди
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бессмертный: Хочется, чтобы за команду не было стыдно, чтобы ходили люди

Премьер-лига
(2 голосов)

О подготовке Львова к новому сезону рассказал главный тренер команды

Бессмертный: Хочется, чтобы за команду не было стыдно, чтобы ходили люди

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный рассказал о целях и задачах команды на следующий сезон.

- Вся команда сейчас находится в отпуске. Когда коллектив соберется вместе снова? Есть ли уже какой-то расписание подготовки к следующему чемпионату?

- Уже дорабатываем план подготовки. В общем, будем собираться 8 июня. Запланировано 3 сбора, один из которых точно будем проводить во Львове. Есть прекрасная база, место, где восстанавливаться. На уже какой-то игровой сбор, возможно, непосредственно перед стартом сезона уедем. Это также почти на 100% будет в Украине. Скорее всего, на Закарпатье. Будем готовиться дома.

- Относительно кадровой ситуации. Определились уже с теми футболистами, с которыми попрощаетесь? Какие позиции планируете усиливать?

- Любая команда по окончании сезона, безусловно, нуждается в усилении. Не мы это придумали. Конечно, есть и ребята, с которыми будем прощаться. Хотя это, наверное, худшее для тренера, что может быть. Я до сих пор с этой мыслью не свыкся. Кого-то будем приглашать, но в этом плане до сих пор продолжается работа, поэтому что-то озвучивать пока не хочется.

- Каким лично Вы хотите увидеть "Львов" в следующем сезоне?

- Хочется, конечно, увидеть команду, которая четко знает, как действовать в обороне, как грамотно переходить из обороны в атаку, как действовать в атаке. Хочется, чтобы команда всегда была агрессивной, настроенной демонстрировать тот футбол, который нравится зрителям. Бескомпромиссный футбол. Хочется, чтобы за команду не было стыдно, чтобы ходили люди. Очень важно привлечь львовского болельщика, львовян, которые будут приходить на трибуны и поддерживать нас. Если команда будет играть, болельщик, несомненно, придет. Все опять же зависит от нас, от ребят.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Львов

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
19.05.2021 в 22:53
Может людям тоже от Динамо премиальные получать что-бы ходили?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...