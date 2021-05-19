Бессмертный: Хочется, чтобы за команду не было стыдно, чтобы ходили люди

Главный тренер " Львова " Анатолий Бессмертный рассказал о целях и задачах команды на следующий сезон.

- Вся команда сейчас находится в отпуске. Когда коллектив соберется вместе снова? Есть ли уже какой-то расписание подготовки к следующему чемпионату?

- Уже дорабатываем план подготовки. В общем, будем собираться 8 июня. Запланировано 3 сбора, один из которых точно будем проводить во Львове. Есть прекрасная база, место, где восстанавливаться. На уже какой-то игровой сбор, возможно, непосредственно перед стартом сезона уедем. Это также почти на 100% будет в Украине. Скорее всего, на Закарпатье. Будем готовиться дома.

- Относительно кадровой ситуации. Определились уже с теми футболистами, с которыми попрощаетесь? Какие позиции планируете усиливать?

- Любая команда по окончании сезона, безусловно, нуждается в усилении. Не мы это придумали. Конечно, есть и ребята, с которыми будем прощаться. Хотя это, наверное, худшее для тренера, что может быть. Я до сих пор с этой мыслью не свыкся. Кого-то будем приглашать, но в этом плане до сих пор продолжается работа, поэтому что-то озвучивать пока не хочется.

- Каким лично Вы хотите увидеть "Львов" в следующем сезоне?

- Хочется, конечно, увидеть команду, которая четко знает, как действовать в обороне, как грамотно переходить из обороны в атаку, как действовать в атаке. Хочется, чтобы команда всегда была агрессивной, настроенной демонстрировать тот футбол, который нравится зрителям. Бескомпромиссный футбол. Хочется, чтобы за команду не было стыдно, чтобы ходили люди. Очень важно привлечь львовского болельщика, львовян, которые будут приходить на трибуны и поддерживать нас. Если команда будет играть, болельщик, несомненно, придет. Все опять же зависит от нас, от ребят.