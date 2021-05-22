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Колесников: В Шахтера есть все силы и возможности выиграть Лигу Чемпионов

Премьер-лига
(4 голосов)

Амбициозные планы

Колесников: В Шахтера есть все силы и возможности выиграть Лигу Чемпионов

Футбол 1/Автор невідомий

Новина українською

Вице-президент донецкого "Шахтера" Борис Колесников выразил мнение на счету победы дончан в самом престижном турнире Старого света:

"Вы знаете, я давно смотрю футбол. Я помню, как "Црвена Звезда" выиграла, не имея и трети сегодняшнего "Шахтера", как футболистов. И "Стяуа" румынский выигрывала Кубок европейских чемпионов.

Ни один постсоветский клуб не сыграл в финале ни Кубка чемпионов, ни Лиги чемпионов. Когда-то мы радовались первому украинскому "золоту". Я думаю, у "Шахтера" есть все силы и возможности сыграть достойно и выиграть рано или поздно эту награду", - сказал Колесников.

Напомним, что самым высоким достижения "Шахтера" в Лиге Чемпионов была стадия 1/4 финала в сезоне 2010/2011. В том раунде "горняки" уступили "Барселоне" с общим счетом 1:6 по сумме двух матчей. К слову, каталонцы тогда победили в турнире.

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В статье: Борис Колесников Шахтер (Донецк)
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Футбол 1/2/3

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Комментарии (5)
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Shilov 2020 (Кировоград )
22.05.2021 в 15:50
Сказочный дятел!
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
22.05.2021 в 15:46
Фантазіста
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0
0
Acsakal (Kharkov)
22.05.2021 в 15:37
Вельми "адекватна" заява після провального сезону...Я би ще зрозумів би, якби колєсніков йшов би зараз на якісь вибори... Чи може він теж вирішив балотуватися в мери Харкова?
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0
0
football_soccer (Украина)
22.05.2021 в 14:49
Боре больше не наливать
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+3
0
avatar
scorpius (Ck)
22.05.2021 в 14:40
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+2
0


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