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Колесников: В Шахтера есть все силы и возможности выиграть Лигу Чемпионов
Амбициозные планы
Футбол 1/Автор невідомий
Вице-президент донецкого "Шахтера" Борис Колесников выразил мнение на счету победы дончан в самом престижном турнире Старого света:
"Вы знаете, я давно смотрю футбол. Я помню, как "Црвена Звезда" выиграла, не имея и трети сегодняшнего "Шахтера", как футболистов. И "Стяуа" румынский выигрывала Кубок европейских чемпионов.
Ни один постсоветский клуб не сыграл в финале ни Кубка чемпионов, ни Лиги чемпионов. Когда-то мы радовались первому украинскому "золоту". Я думаю, у "Шахтера" есть все силы и возможности сыграть достойно и выиграть рано или поздно эту награду", - сказал Колесников.
Напомним, что самым высоким достижения "Шахтера" в Лиге Чемпионов была стадия 1/4 финала в сезоне 2010/2011. В том раунде "горняки" уступили "Барселоне" с общим счетом 1:6 по сумме двух матчей. К слову, каталонцы тогда победили в турнире.
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