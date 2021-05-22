Колесников: В Шахтера есть все силы и возможности выиграть Лигу Чемпионов

Вице-президент донецкого "Шахтера" Борис Колесников выразил мнение на счету победы дончан в самом престижном турнире Старого света:

"Вы знаете, я давно смотрю футбол. Я помню, как "Црвена Звезда" выиграла, не имея и трети сегодняшнего "Шахтера", как футболистов. И "Стяуа" румынский выигрывала Кубок европейских чемпионов.

Ни один постсоветский клуб не сыграл в финале ни Кубка чемпионов, ни Лиги чемпионов. Когда-то мы радовались первому украинскому "золоту". Я думаю, у "Шахтера" есть все силы и возможности сыграть достойно и выиграть рано или поздно эту награду", - сказал Колесников.