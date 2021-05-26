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Палкин: Де Дзерби в Шахтере - очень престижно. Итальянская пресса будет каждую неделю говорить про нас

Премьер-лига
(1 голосов)

Гендиректор уверен, что европейская пресса будет чаще писать про донецкий клуб

Палкин: Де Дзерби в Шахтере - очень престижно. Итальянская пресса будет каждую неделю говорить про нас

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал насколько важно для донецкой команды подписание контракта с итальянским специалистом Роберто Де Дзерби.

"Естественно, это очень престижно. Сегодня как минимум часть итальянской и часть европейской прессы будут каждую неделю говорить о нашем клубе, и о том, что мы делаем, как мы играем и что у нас происходит. Потому что приезд Де Дзерби, я вас уверяю, привлечёт очень и очень много внимания.

Нас сканировать и оценивать будет вся Европа поэтому для нас это престижно, но опять же, тренер такого уровня не пришёл бы, если бы он реально не видел тот проект под названием футбольный клуб Шахтёр, который на сегодня мы имеем. Ему нравится этот проект, ему нравится менеджмент, ему нравится видение футбола нашим президентом, ему нравится тот футбол, который мы показываем и тот функционал, который имеют все наши футболисты.

Поэтому, вот эти все факторы, они воедино сложились и мы сегодня (25 мая - прим.) подписали двухлетний контракт. Обе стороны счастливы. Когда ты смотришь на тот футбол, который играет Де Дзерби – он заставляет тебя влюбиться в его футбол", — заявил Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.05.2021 в 09:33
Это да! Итальянская пресса морально поднимит Шахтер)
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garry1530962 (Новомосковск)
26.05.2021 в 09:20
Когда-нибудь придет время, итальянская пресса будет писать статьи типа "Нашего Пипо взяли в украинский клуб. Какая честь для итальянского футбола!" Жаль, я вряд ли доживу до такого.
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