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Дубль Львова будет выступать во Второй лиге
Подготовку к новому сезону львовский клуб начнет 8 июня
Фото: ПФК Львов
Львов" начнет подготовку к новому сезону 8 июня.
Два первых этапа подготовки подопечные Анатолия Бессмертного проведут на своей клубной загородной базе в Брюховичах, а заключительный сбор - в Мукачево, где основное внимание будет сосредоточено на игровой практике.
Поскольку чемпионат среди молодежных команд упразднен, то, чтобы сохранить у себя перспективную смену, "Львов"собирается выступать резервным составом во Второй лиге.
Также футболисты "Львова"ушли в отпуск и подготовку к новому чемпионату УПЛ начнут 8 июня.
Задолженностей перед игроками и тренерским штабом нет. Существенно улучшило финансовое положение львовян и солидное вознаграждение, которое они получили от киевского "Динамо" за победу над донецким "Шахтером" 19 туре чемпионата УПЛ.
Также стало известно, что контракт нападающего Назария Ныча с ФК "Львов"заканчивается не 30 июня, как сообщали СМИ, а летом 2023 года. В минувшем сезоне Ныч провел за "горожан" 26 матчей и отметился четырьмя забитыми голами.
Тем временем новым генеральным директором "Львова"стал Вадим Левчук, а занимавший ранее эту должность Андрей Панькив избран вице-президентом ФК.
Напомним, что "горожане" в минувшем сезоне-2020/2021 в УПЛ заняли восьмое место, набрав 29 очков.
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