Дубль Львова будет выступать во Второй лиге

Львов" начнет подготовку к новому сезону 8 июня.

Два первых этапа подготовки подопечные Анатолия Бессмертного проведут на своей клубной загородной базе в Брюховичах, а заключительный сбор - в Мукачево, где основное внимание будет сосредоточено на игровой практике.

Поскольку чемпионат среди молодежных команд упразднен, то, чтобы сохранить у себя перспективную смену, "Львов"собирается выступать резервным составом во Второй лиге.

Также футболисты "Львова"ушли в отпуск и подготовку к новому чемпионату УПЛ начнут 8 июня.

Задолженностей перед игроками и тренерским штабом нет. Существенно улучшило финансовое положение львовян и солидное вознаграждение, которое они получили от киевского "Динамо" за победу над донецким "Шахтером" 19 туре чемпионата УПЛ.

Также стало известно, что контракт нападающего Назария Ныча с ФК "Львов"заканчивается не 30 июня, как сообщали СМИ, а летом 2023 года. В минувшем сезоне Ныч провел за "горожан" 26 матчей и отметился четырьмя забитыми голами.

Тем временем новым генеральным директором "Львова"стал Вадим Левчук, а занимавший ранее эту должность Андрей Панькив избран вице-президентом ФК.

Напомним, что "горожане" в минувшем сезоне-2020/2021 в УПЛ заняли восьмое место, набрав 29 очков.