Канадский клуб сделал предложение Шахтеру по Алану Патрику - СМИ

Канадский клуб "Ванкувер Уайткэпс", который играет в МЛС, заинтересован в услугах бразильского хавбека " Шахтера " Алана Патрика.

Как сообщает сайт Territorio MLS, канадский клуб готов арендовать игрока на 1,5 года, а после окончания контракта бразильца с "горняками" "Ванкувер" предложит игроку полноценный контракт.

Также "Ванкувер" готов полностью выплачивать зарплату футболисту на период аренды.

Канадцы уже сделали предложение "Шахтеру" и теперь в ближайшее время ждут ответа "горняков", поскольку трансферное окно в МЛС закрывается 1 июня.

Напомним, что 30-летний Патрик в прошедшем сезоне забил пять голов и отдал девять результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.

"Ванкувер Уайткэпс" после семи сыгранных поединков занимает десятое место (из тринадцати) в Западной конференции МЛС.