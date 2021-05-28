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Канадский клуб сделал предложение Шахтеру по Алану Патрику - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ванкувер Вайткэпс готов арендовать бразильца до окончания контракта с Шахтером

Канадский клуб сделал предложение Шахтеру по Алану Патрику - СМИ

shakhtar.com

Новина українською

Канадский клуб "Ванкувер Уайткэпс", который играет в МЛС, заинтересован в услугах бразильского хавбека "Шахтера" Алана Патрика.

Как сообщает сайт Territorio MLS, канадский клуб готов арендовать игрока на 1,5 года, а после окончания контракта бразильца с "горняками" "Ванкувер" предложит игроку полноценный контракт.

Также "Ванкувер" готов полностью выплачивать зарплату футболисту на период аренды.

Канадцы уже сделали предложение "Шахтеру" и теперь в ближайшее время ждут ответа "горняков", поскольку трансферное окно в МЛС закрывается 1 июня.

Напомним, что 30-летний Патрик в прошедшем сезоне забил пять голов и отдал девять результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.

"Ванкувер Уайткэпс" после семи сыгранных поединков занимает десятое место (из тринадцати) в Западной конференции МЛС.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) Ванкувер Уайткэпс
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Комментарии (5)
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Димитър из Софии (София)
28.05.2021 в 00:50
Степа сдал, только отбирать может. И что они с Майконом и Маркосом в центре будут делать? Тут и так надо 1-2 ЦП нормального, а если Патрик уйдет, ДК в след. сезоне опять чемпионом будет.
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0
-1
Фанат АПЛ
28.05.2021 в 00:33
Хороший стал ЦП в последние годы,можно оставить...
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0
-1
Maximum (Торонто)
28.05.2021 в 00:33
Жаль не в Торонто, я б сходил бы посмотреть. Хотя с Ванкувера они все равно должны приехать играть
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0
0
alex.belogubko (одесса)
28.05.2021 в 00:29
там холодно береги яички
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2021 в 00:15
бегом!!!
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+1
0


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