Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Канадский клуб сделал предложение Шахтеру по Алану Патрику - СМИ
Ванкувер Вайткэпс готов арендовать бразильца до окончания контракта с Шахтером
shakhtar.com
Канадский клуб "Ванкувер Уайткэпс", который играет в МЛС, заинтересован в услугах бразильского хавбека "
Как сообщает сайт Territorio MLS, канадский клуб готов арендовать игрока на 1,5 года, а после окончания контракта бразильца с "горняками" "Ванкувер" предложит игроку полноценный контракт.
Также "Ванкувер" готов полностью выплачивать зарплату футболисту на период аренды.
Канадцы уже сделали предложение "Шахтеру" и теперь в ближайшее время ждут ответа "горняков", поскольку трансферное окно в МЛС закрывается 1 июня.
Напомним, что 30-летний Патрик в прошедшем сезоне забил пять голов и отдал девять результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.
"Ванкувер Уайткэпс" после семи сыгранных поединков занимает десятое место (из тринадцати) в Западной конференции МЛС.
Популярное сейчас
- Источник: УАФ не выдаст Олимпику аттестат на следующий сезон, Десна и Ингулец будут играть
- Стало известно, при каком условии Маркевич может остаться в УАФ
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- По просьбе Мирчи Луческу. У Динамо будет новый клубный автобус
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Алекс Дель Пьеро продемонстрировал глупость лайфхаков в интернете. ВИДЕО