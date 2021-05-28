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Ворскла перехватила эстонского защитника Десны

Премьер-лига
(1 голосов)

Йоонас Тамм перебрался из Чернигова в Полтаву

Ворскла перехватила эстонского защитника Десны

Новина українською

"Ворскла" объявила о подписании первого летнего новичка. Им стал эстонский защитник Йоонас Тамм, который до недавнего времени играл в "Десне".

У Тамма закончился контракт с черниговским клубом, и он принял предложение полтавчан.

Условия и сроки соглашения с игроком "Ворскла" не афиширует.

29-летний Тамм в минувшем сезоне провел за "Десну" 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол.

Выступления в национальной сборной Эстонии начал в 2011 году, за которую сыграл почти четыре десятка встреч, в которых забил 3 гола.

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В статье: Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов) Йоонас Тамм
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Источник:
ФК Ворскла

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