Ворскла перехватила эстонского защитника Десны

"Ворскла" объявила о подписании первого летнего новичка. Им стал эстонский защитник Йоонас Тамм , который до недавнего времени играл в "Десне".

У Тамма закончился контракт с черниговским клубом, и он принял предложение полтавчан.

Условия и сроки соглашения с игроком "Ворскла" не афиширует.

29-летний Тамм в минувшем сезоне провел за "Десну" 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол.

Выступления в национальной сборной Эстонии начал в 2011 году, за которую сыграл почти четыре десятка встреч, в которых забил 3 гола.