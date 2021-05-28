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Ворскла перехватила эстонского защитника Десны
Йоонас Тамм перебрался из Чернигова в Полтаву
"Ворскла" объявила о подписании первого летнего новичка. Им стал эстонский защитник
У Тамма закончился контракт с черниговским клубом, и он принял предложение полтавчан.
Условия и сроки соглашения с игроком "Ворскла" не афиширует.
29-летний Тамм в минувшем сезоне провел за "Десну" 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол.
Выступления в национальной сборной Эстонии начал в 2011 году, за которую сыграл почти четыре десятка встреч, в которых забил 3 гола.
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