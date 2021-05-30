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Де Дзерби попросил у руководства Шахтера подписать защитника Галатасарая
24-летнего Маркао
Донецкий "Шахтер" активно ищет кандидатов для усиления команды.
Так турецкое издание Fotospor сообщает, что новоиспеченный главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби обратился к руководству "Шахтера" с просьбой подписать Маркао Тейшейру.
К бразильцу проявляют интерес также киевское "Динамо" и питерский "Зенит", последние ищут замену
В текущем сезоне чемпионата Турции Маркао принял участие в 37 матчах. Недавно Тейшейра продлил контракт с "Галатасараем" до 2024 года.
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