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Де Дзерби попросил у руководства Шахтера подписать защитника Галатасарая

Премьер-лига
(1 голосов)

24-летнего Маркао

Де Дзерби попросил у руководства Шахтера подписать защитника Галатасарая

Новина українською

Донецкий "Шахтер" активно ищет кандидатов для усиления команды.

Так турецкое издание Fotospor сообщает, что новоиспеченный главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби обратился к руководству "Шахтера" с просьбой подписать Маркао Тейшейру.

К бразильцу проявляют интерес также киевское "Динамо" и питерский "Зенит", последние ищут замену Ярославу Ракицкому.

В текущем сезоне чемпионата Турции Маркао принял участие в 37 матчах. Недавно Тейшейра продлил контракт с "Галатасараем" до 2024 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Роберто Де Дзерби Маркао
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Источник:
Fotospor

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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
30.05.2021 в 20:38
Динамо ж вроде Маркао хотели
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0
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emart57 (Киев)
30.05.2021 в 19:51
Мистер в ДК использовал только тех, кто в наличии...
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+1
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scorpius (Ck)
30.05.2021 в 20:55
И что?
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2021 в 19:15
Много будет слухов, пока не закроется трансферное окно
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+2
0


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