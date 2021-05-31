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Экс-наставник сборных Бразилии и Португалии планирует посетить академию Руха
Сколари может посетить академию львовского клуба
Главный тренер "Руха" Иван Федык рассказал, что экс-наставник "Челси" и сборных Бразилии и Португалии Луис Фелипе Сколари намерен посетить академию львовского клуба.
"Сколари планировал посетить академию "Руха", было бы интересно пообщаться с ним? Да, я очень много общался с Жадсоном, который играл под его руководством в сборной Бразилии.
Многое знаю о моментах, которые они используют в своей тренерской работе. Думаю, он все-таки приедет в "Рух" посмотреть академию", - отметил Федык.
Напомним, что 72-летний специалист тренировал "Челси" с 2008 по 2009 год. А также возглавлял сборные Бразилии и Португалии. Под руководством "селесао" Сколари стал победителем Чемпионата мира-2002.
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