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Экс-наставник сборных Бразилии и Португалии планирует посетить академию Руха

Премьер-лига
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Сколари может посетить академию львовского клуба

Экс-наставник сборных Бразилии и Португалии планирует посетить академию Руха

Новина українською

Главный тренер "Руха" Иван Федык рассказал, что экс-наставник "Челси" и сборных Бразилии и Португалии Луис Фелипе Сколари намерен посетить академию львовского клуба.

"Сколари планировал посетить академию "Руха", было бы интересно пообщаться с ним? Да, я очень много общался с Жадсоном, который играл под его руководством в сборной Бразилии.

Многое знаю о моментах, которые они используют в своей тренерской работе. Думаю, он все-таки приедет в "Рух" посмотреть академию", - отметил Федык.

Напомним, что 72-летний специалист тренировал "Челси" с 2008 по 2009 год. А также возглавлял сборные Бразилии и Португалии. Под руководством "селесао" Сколари стал победителем Чемпионата мира-2002.

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В статье: Луис Фелипе Сколари Рух (Львов) Иван Федык
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Источник:
Ruh TV

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