Экс-наставник сборных Бразилии и Португалии планирует посетить академию Руха

Главный тренер "Руха" Иван Федык рассказал, что экс-наставник "Челси" и сборных Бразилии и Португалии Луис Фелипе Сколари намерен посетить академию львовского клуба.

"Сколари планировал посетить академию "Руха", было бы интересно пообщаться с ним? Да, я очень много общался с Жадсоном, который играл под его руководством в сборной Бразилии.

Многое знаю о моментах, которые они используют в своей тренерской работе. Думаю, он все-таки приедет в "Рух" посмотреть академию", - отметил Федык.