  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Болельщики Руха выбрали лучшего игрока команды в сезоне 2020/21
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщики Руха выбрали лучшего игрока команды в сезоне 2020/21

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб подвел итоги голосования

Болельщики Руха выбрали лучшего игрока команды в сезоне 2020/21

fcrukh.com

Новина українською

"Рух" объявил имя лучшего игрока команды прошедшего сезона.

В голосовании болельщиков лучшим игроком команды был признан хавбек Юрий Климчук.

В финальном раунде голосования Климчука поддержали 1115 подписчиков, второе место в опросе занял Богдан Бойчук с 802 голосами.

Напомним, в прошлом сезоне Климчук вошел в тройку лучших бомбардиров "Руха", забив 5 голов в 25-ти матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Юрий Климчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...