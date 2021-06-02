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Болельщики Руха выбрали лучшего игрока команды в сезоне 2020/21
Клуб подвел итоги голосования
fcrukh.com
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В голосовании болельщиков лучшим игроком команды был признан хавбек Юрий Климчук.
В финальном раунде голосования Климчука поддержали 1115 подписчиков, второе место в опросе занял Богдан Бойчук с 802 голосами.
Напомним, в прошлом сезоне Климчук вошел в тройку лучших бомбардиров "Руха", забив 5 голов в 25-ти матчах.
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