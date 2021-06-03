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СМИ: Переговоры Шахтера по трансферу Педриньо приостановлены

Премьер-лига
(3 голосов)

Клубы не могут прийти к компромиссу по финансовому вопросу

СМИ: Переговоры Шахтера по трансферу Педриньо приостановлены

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" и "Бенфика" не могут договориться о переходе хавбека Педриньо Делмино в донецкий клуб.

Как сообщает Record, горняки предлагают на 2 миллиона евро меньше той сумы, за которую "Бенфика" готова отпустить бразильца. Пока ни одна из сторон не готова пойти на компромисс.

Также источник отмечает, что за ситуацией следят еще два клуба, но включатся ли они в гонку за футболистом, в случае отказа "Шахтера" от трансфера - неизвестно.

Напомним, что ранее этот же источник информировал о том, что стороны практически согласовали трансфер за 18 миллионов. Также агент игрока подтвердил, что его клиент близок к переходу в донецкий "Шахтер".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо Делмино
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Источник:
Record

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Комментарии (4)
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
03.06.2021 в 16:37
Так може потрібно увімкнути голову, а не аби що? Хмм... зрозуміло, що прибутку з-за ковіду майже немає, тому потрібен варіант з розстрочкою, за трохи більше коштів, як це роблять інші клуби Європи.
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таврия19752009 (симферополь)
03.06.2021 в 15:51
За такую сумму можно и не брать
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+1
-1
Юра с Амура (Дніпро)
03.06.2021 в 15:37
...из-за неоднозначной фамилии футболиста))
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+1
-1
Papaye (Dnipro)
03.06.2021 в 15:43
"...Какая разница? Возьмут другого Педро. Мало ли в Бразилии Педров? И не сосчитаешь!!" (с)
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