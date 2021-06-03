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СМИ: Переговоры Шахтера по трансферу Педриньо приостановлены
Клубы не могут прийти к компромиссу по финансовому вопросу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" и "Бенфика" не могут договориться о переходе хавбека Педриньо Делмино в донецкий клуб.
Как сообщает Record, горняки предлагают на 2 миллиона евро меньше той сумы, за которую "Бенфика" готова отпустить бразильца. Пока ни одна из сторон не готова пойти на компромисс.
Также источник отмечает, что за ситуацией следят еще два клуба, но включатся ли они в гонку за футболистом, в случае отказа "Шахтера" от трансфера - неизвестно.
Напомним, что ранее этот же источник информировал о том, что стороны практически согласовали трансфер за 18 миллионов. Также агент игрока подтвердил, что его клиент близок к переходу в донецкий "Шахтер".
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