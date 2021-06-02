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Агент Педриньо подтвердил переход игрока в Шахтер
Кажется, что все уже согласованно
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Агент хавбека "Бенфики" Педриньо Уилл Дантас подтвердил, что его клиент близок к переходу в "
"Каждый футболист любит играть, особенно такой индивидуальный игрок, как Педриньо. Появилась такая возможность, и тренеру "Шахтера" она очень нравится.
Конечно, это не то, чего я хотел изначально. Я бы хотел, чтобы он больше играл в "Бенфике", чтобы доказать то, что о нем говорили.
Педриньо уходит немного грустным и разочарованным, но жизнь не всегда идет так, как мы планируем. Всегда есть какие-то препятствия на пути", – сказал Дантас в комментарии Antena 1.
Ранее сообщалось, что 23-летний Педриньо подпишет с "Шахтером" контракт на 5 лет, а "горняки" заплатят "Бенфике" за этот трансфер 18 млн евро.
Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии бразилец за "Бенфику" сыграл 31 матч, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.
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