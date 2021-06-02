Агент Педриньо подтвердил переход игрока в Шахтер

Агент хавбека "Бенфики" Педриньо Уилл Дантас подтвердил, что его клиент близок к переходу в " Шахтер ".

"Каждый футболист любит играть, особенно такой индивидуальный игрок, как Педриньо. Появилась такая возможность, и тренеру "Шахтера" она очень нравится.

Конечно, это не то, чего я хотел изначально. Я бы хотел, чтобы он больше играл в "Бенфике", чтобы доказать то, что о нем говорили.

Педриньо уходит немного грустным и разочарованным, но жизнь не всегда идет так, как мы планируем. Всегда есть какие-то препятствия на пути", – сказал Дантас в комментарии Antena 1.