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Агент Педриньо подтвердил переход игрока в Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Кажется, что все уже согласованно

Агент Педриньо подтвердил переход игрока в Шахтер

GETTY IMAGES

Новина українською

Агент хавбека "Бенфики" Педриньо Уилл Дантас подтвердил, что его клиент близок к переходу в "Шахтер".

"Каждый футболист любит играть, особенно такой индивидуальный игрок, как Педриньо. Появилась такая возможность, и тренеру "Шахтера" она очень нравится.

Конечно, это не то, чего я хотел изначально. Я бы хотел, чтобы он больше играл в "Бенфике", чтобы доказать то, что о нем говорили.

Педриньо уходит немного грустным и разочарованным, но жизнь не всегда идет так, как мы планируем. Всегда есть какие-то препятствия на пути", – сказал Дантас в комментарии Antena 1.

Ранее сообщалось, что 23-летний Педриньо подпишет с "Шахтером" контракт на 5 лет, а "горняки" заплатят "Бенфике" за этот трансфер 18 млн евро.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии бразилец за "Бенфику" сыграл 31 матч, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
Visão de Mercado

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Комментарии (6)
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ШашлычОк (Черкассы)
02.06.2021 в 20:48
эх малость разбежались а то бы крутая банда получилась бы ))))- рахит срун пердун и мразь (обслуга) .мож кого забыл .сори )))))
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0
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
02.06.2021 в 20:29
З таким прізвищем і поганяла не треба...
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+2
-1
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meffi (Захід)
02.06.2021 в 20:09
ПедрінЬЙО
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
02.06.2021 в 20:00
Не знаю, у ахметки, при всем не уважении, раньше как-то удачнее бразилы в топы сливались. Сейчас тоска...
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+1
0
Юра с Амура (Дніпро)
02.06.2021 в 19:49
Считаю, что Педриньо гармонично вольется в коллектив таких же... футболистов))
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+5
-2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
02.06.2021 в 20:28
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+1
0


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