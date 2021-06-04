Гура: С Шараном мы нормально общались до тех пор, когда его уволили, а меня назначили

Новый главный тренер " Александрии " Юрий Гура рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим наставником "горожан" Владимиром Шараном.

- Вы общались с Владимиром Шараном после вашего назначения?

- Ну, как общались? Была встреча, когда я шел на представление, то он поздоровался, пожелал успехов и терпения.

- Ваша цитата: "В "Александрии" футбольный клуб есть, а команды нет". Не слишком грубо сказано?

- Здесь меня неправильно поняли. Я имел в виду, что футбольный клуб есть, но у некоторых людей завершились контракты, тренерский штаб ушел, в этом смысле нет команды. Десять игроков ушло: у восьмерых контракты завершились, два арендованных. Поэтому осталось у нас четырнадцать человек - я за это говорил и все. Мои слова немного перекрутили просто.

- Шаран возмутился от этих ваших слов сказав: "Возможно, и тренерского штаба не было! Команда еще месяц назад побеждала "Шахтер", а сейчас оказывается - нет команды". Что можете ему ответить?

- Я еще раз говорю, что меня неправильно поняли.

- Также он добавил, что будучи его помощником, вам нужно было более профессионально работать. Что имел в виду Владимир Богданович?

- Ну это Владимир Богданович сказал, то пусть за это и отвечает. Возможно я ему что-то не так сделал, то, что он сказал, то пусть он и рассудит. Мы с ним нормально общались, все было нормально до тех пор, когда его уволили, а меня назначили.