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Гура: С Шараном мы нормально общались до тех пор, когда его уволили, а меня назначили
Перестановки в Александрии не прошли без скандалов
Фото: fco.com.ua
Новый главный тренер "
- Вы общались с Владимиром Шараном после вашего назначения?
- Ну, как общались? Была встреча, когда я шел на представление, то он поздоровался, пожелал успехов и терпения.
- Ваша цитата: "В "Александрии" футбольный клуб есть, а команды нет". Не слишком грубо сказано?
- Здесь меня неправильно поняли. Я имел в виду, что футбольный клуб есть, но у некоторых людей завершились контракты, тренерский штаб ушел, в этом смысле нет команды. Десять игроков ушло: у восьмерых контракты завершились, два арендованных. Поэтому осталось у нас четырнадцать человек - я за это говорил и все. Мои слова немного перекрутили просто.
- Шаран возмутился от этих ваших слов сказав: "Возможно, и тренерского штаба не было! Команда еще месяц назад побеждала "Шахтер", а сейчас оказывается - нет команды". Что можете ему ответить?
- Я еще раз говорю, что меня неправильно поняли.
- Также он добавил, что будучи его помощником, вам нужно было более профессионально работать. Что имел в виду Владимир Богданович?
- Ну это Владимир Богданович сказал, то пусть за это и отвечает. Возможно я ему что-то не так сделал, то, что он сказал, то пусть он и рассудит. Мы с ним нормально общались, все было нормально до тех пор, когда его уволили, а меня назначили.
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