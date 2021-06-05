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Худжамов: Беркутовцы в Донецке разобрали мне машину, когда я сказал "Слава Україні"
Игрок вспомнил о начале войны на Донбассе
Экс-вратарь "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов рассказал о том, что он пережил в 2014-м году:
"Была ситуация, когда нас остановили беркутовцы, которые вернулись после Майдана. Я сказал "Слава Україні", а они машину мне разобрали, полностью нахрен все. Вытащили все. Чудо, что детали не начали отрывать. Я опоздал на тренировку.
Вторая – когда впервые увидел людей с оружием и в балаклавах. Когда истребитель пролетел над домом, метрах в 100.
И третий раз – когда в центре Мариуполя взорвали автомобиль и начали стрелять из калашей. Мы тогда на тренировке были, объездными путями потом поехали в Донецк", – сказал Худжамов.
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