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Роберто Де Дзерби празднует День рождения

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Роберто Де Дзерби празднует День рождения

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня новоиспеченному главному тренеру "Шахтера" Роберто Де Дзерби исполняется 42 года.

Итальянский тренер зарекомендовал себя на Родине, как перспективный специалист со свежими идеями. Благодаря этому он получил приглашение от донецкого клуба и стал наставником команды две недели назад.

Работал в "Палермо", "Беневенто" и "Сассуоло". У руля последних провел 120 матчей за три года. Наивысшим достижением стало восьмое место в прошлом, а также позапрошлом сезоне Серии А.

Де Дзерби подписал контракт с "Шахтером" на два года. К работе с командой он приступит уже в этом месяце.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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