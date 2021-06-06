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Роберто Де Дзерби празднует День рождения
Поздравляем!
shakhtar.com
Сегодня новоиспеченному главному тренеру "Шахтера" Роберто Де Дзерби исполняется 42 года.
???? З днем народження, Містере! ⚒ Сьогодні нашому головному тренеру Роберто Де Дзербі виповнюється 42 роки. ???? pic.twitter.com/VJkakEMD3P— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) June 6, 2021
Итальянский тренер зарекомендовал себя на Родине, как перспективный специалист со свежими идеями. Благодаря этому он получил приглашение от донецкого клуба и стал наставником команды две недели назад.
Работал в "Палермо", "Беневенто" и "Сассуоло". У руля последних провел 120 матчей за три года. Наивысшим достижением стало восьмое место в прошлом, а также позапрошлом сезоне Серии А.
Де Дзерби подписал контракт с "Шахтером" на два года. К работе с командой он приступит уже в этом месяце.
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