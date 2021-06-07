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Гура: Пригласили игроков на просмотр на каждую позицию, на которую нужно усиление

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия уже начала межсезонную работу

Гура: Пригласили игроков на просмотр на каждую позицию, на которую нужно усиление

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о том, что команда проводит мини-сбор чтобы определиться с потенциальными новичками команды.

"Есть 7 дней на просмотр потенциальных новичков. Специально пригласили на каждую позицию, на которую нужно усиление. Мы проводим сбор, смотрим футболистов.

Скоро будут два спарринга, и в этих встречах решим, кто нам подойдет", - сказал Гура.

Напомним, что в прошлом сезоне УПЛ "Александрия" финишировала на девятом месте, набрав 29 очков в 26 матчах.

По итогам сезона команду покинули 10 основных футболистов, а также наставник Владимир Шаран.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
07.06.2021 в 21:23
Сборная свободных агентов ??? Слава Санжара, собирателя Олимпика, покоя не даёт))??
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