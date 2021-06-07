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Гура: Пригласили игроков на просмотр на каждую позицию, на которую нужно усиление
Александрия уже начала межсезонную работу
fco.com.ua
Главный тренер "
"Есть 7 дней на просмотр потенциальных новичков. Специально пригласили на каждую позицию, на которую нужно усиление. Мы проводим сбор, смотрим футболистов.
Скоро будут два спарринга, и в этих встречах решим, кто нам подойдет", - сказал Гура.
Напомним, что в прошлом сезоне УПЛ "Александрия" финишировала на девятом месте, набрав 29 очков в 26 матчах.
По итогам сезона команду покинули 10 основных футболистов, а также наставник Владимир Шаран.
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