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Цыганык: Шахтер отказал Арсеналу в трансфере Соломона за 20 млн евро
Горняки считают, что могут получить за хавбека больше
Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал информацию о заинтересованности лондонского "Арсенала" в хавбеке "
"У Соломона остается два года до окончания контракта. Переговоров о том, чтобы продлить контракт с "Шахтером" нет. И особого желания у Соломона продлевать контракт с "Шахтером" тоже нет.
Соломона нужно либо продать, либо переподписать с ним контракт. Если не будут продвигаться переговоры по переподписанию контракта, то "Шахтер" будет делать все для того, чтобы его продать.
Летом было предложение от "Арсенала", достаточно серьезное, в районе 20 млн евро. "Шахтер" отказался - считают, что за Соломона могут получить больше", - сказал Цыганык.
Напомним, что в минувшем сезоне Соломон в 35 матчахво всех турнирах за "Шахтер" забил 11 голов и отдал 1 голевую передачу.
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