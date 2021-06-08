Цыганык: Шахтер отказал Арсеналу в трансфере Соломона за 20 млн евро

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал информацию о заинтересованности лондонского "Арсенала" в хавбеке " Шахтера " Маноре Соломоне.

"У Соломона остается два года до окончания контракта. Переговоров о том, чтобы продлить контракт с "Шахтером" нет. И особого желания у Соломона продлевать контракт с "Шахтером" тоже нет.

Соломона нужно либо продать, либо переподписать с ним контракт. Если не будут продвигаться переговоры по переподписанию контракта, то "Шахтер" будет делать все для того, чтобы его продать.

Летом было предложение от "Арсенала", достаточно серьезное, в районе 20 млн евро. "Шахтер" отказался - считают, что за Соломона могут получить больше", - сказал Цыганык.