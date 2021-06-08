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Цыганык: Шахтер отказал Арсеналу в трансфере Соломона за 20 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки считают, что могут получить за хавбека больше

Цыганык: Шахтер отказал Арсеналу в трансфере Соломона за 20 млн евро

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал информацию о заинтересованности лондонского "Арсенала" в хавбеке "Шахтера" Маноре Соломоне.

"У Соломона остается два года до окончания контракта. Переговоров о том, чтобы продлить контракт с "Шахтером" нет. И особого желания у Соломона продлевать контракт с "Шахтером" тоже нет.

Соломона нужно либо продать, либо переподписать с ним контракт. Если не будут продвигаться переговоры по переподписанию контракта, то "Шахтер" будет делать все для того, чтобы его продать.

Летом было предложение от "Арсенала", достаточно серьезное, в районе 20 млн евро. "Шахтер" отказался - считают, что за Соломона могут получить больше", - сказал Цыганык.

Напомним, что в минувшем сезоне Соломон в 35 матчахво всех турнирах за "Шахтер" забил 11 голов и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Арсенал (Лондон) Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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donkrot (Донецк)
08.06.2021 в 21:57
Опять с Бурбасом сурагат пил?
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