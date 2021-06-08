Бессмертный: Селезнев во Львове? Это что, шутка?

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал информацию СМИ об интересе львовского клуба к форварду Евгению Селезневу.

"Это, что шутка? Я слухи не комментирую", – сказал Бессмертный.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что подписание Селезнева – якобы желание Бессмертного.

Добавим, что 35-летний Селезнев сейчас находится в отпуске. Он готов рассматривать только один вариант – играть в УПЛ, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.