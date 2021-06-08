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Бессмертный: Селезнев во Львове? Это что, шутка?
Главный тренер Львова ничего не знает о подписании Селезнева
Фото - ФК Львів / Автор - Євген Кравс
Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал информацию СМИ об
"Это, что шутка? Я слухи не комментирую", – сказал Бессмертный.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что подписание Селезнева – якобы желание Бессмертного.
Добавим, что 35-летний Селезнев сейчас находится в отпуске. Он готов рассматривать только один вариант – играть в УПЛ, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.
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