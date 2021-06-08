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Бессмертный: Селезнев во Львове? Это что, шутка?

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный тренер Львова ничего не знает о подписании Селезнева

Бессмертный: Селезнев во Львове? Это что, шутка?

Фото - ФК Львів / Автор - Євген Кравс

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал информацию СМИ об интересе львовского клуба к форварду Евгению Селезневу.

"Это, что шутка? Я слухи не комментирую", – сказал Бессмертный.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что подписание Селезнева – якобы желание Бессмертного.

Добавим, что 35-летний Селезнев сейчас находится в отпуске. Он готов рассматривать только один вариант – играть в УПЛ, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный Евгений Селезне
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2021 в 23:45
"Напомним, что раннее сообщалось..." Вот пускай UA Футбол и скажет г-ну Безсмертному кем сообщалось.
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Я так думаю... (КиЇв)
08.06.2021 в 23:42
У кого какие варианты ещё есть?
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