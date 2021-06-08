Источник назвал клуб УПЛ, который интересуется Селезневым

Бывший форвард "Колоса" Евгений Селезнев попал в сферу интересов "Львова". Об этом сообщает ведущий Михаил Спиваковский "ТаТоТаке".

Отмечается, что это желание главного тренера команды Анатолия Бессмертного.

У львовского клуба самый большой интерес к нападающему. Не исключено, что подписать его захотят и клубы, которые вышли в УПЛ из Первой лиги – "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".

В сезоне 2020/21 УПЛ в составе "Колоса" 35-летний Селезнев сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.

Добавим, что 35-летний украинец сейчас находится в отпуске. Он готов рассматривать только один вариант – играть в УПЛ, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.