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Источник назвал клуб УПЛ, который интересуется Селезневым

Премьер-лига
(2 голосов)

Отмечается, что это желание главного тренера команды

Источник назвал клуб УПЛ, который интересуется Селезневым

koloskovalivka.com

Новина українською

Бывший форвард "Колоса" Евгений Селезнев попал в сферу интересов "Львова". Об этом сообщает ведущий Михаил Спиваковский "ТаТоТаке".

Отмечается, что это желание главного тренера команды Анатолия Бессмертного.

У львовского клуба самый большой интерес к нападающему. Не исключено, что подписать его захотят и клубы, которые вышли в УПЛ из Первой лиги – "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".

В сезоне 2020/21 УПЛ в составе "Колоса" 35-летний Селезнев сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.

Добавим, что 35-летний украинец сейчас находится в отпуске. Он готов рассматривать только один вариант – играть в УПЛ, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Львов
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (10)
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ratio (Дн-жинск)
08.06.2021 в 14:46
Сложно в это поверить . Кому нужен разлагающийся элемент ?
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+1
0
Сергей1987 (Киев)
08.06.2021 в 14:41
Селезнев просто мертвый как игрок. Ходит по полу и пи....т, все голы в колосе с пенальти. Думаю у Львова бразилы будут бить пенали не хуже.
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.06.2021 в 14:28
Фекал и петухов нашли друг друга
Ответить
0
-1
TarasLviv2019 (LVIV)
08.06.2021 в 14:14
За прикладом Миная..
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2021 в 13:52
Надіюсь, що тренер Безсмертний а не безмозглий, щоб брати в команду таке.
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+2
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
08.06.2021 в 13:43
Та поставьте уже на довольствие Кормильца кто не будь, ему ж негде харчуватися.
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+1
-1
storm_ua (Николаев)
08.06.2021 в 13:16
У нас в упл появился клуб анонимных алкашей? Ну тогда та, его там ждут
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+4
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
08.06.2021 в 13:02
Какая-то мания у человека. Зациклился на: «хочу быть самым-самым большим бомбардиром» и всё тут. Тут до нервного срыва недолго, а потом что? Оно того стОит?! )
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+2
-3
balamyt (Boston)
08.06.2021 в 14:44
Это не мания Величия а..реальность..Ни один клуб УПЛ не может похвастать Нап. такого уровня как Селя..и пусть он уже не в той форме каким был в Шахтере или Днепре ,но свои 13 мячей положить может..Так что нечего на него гнать..Да у него есть недостатки..Но идеалов Нет..Тренеру и игроку просто нужно найти взаимопонимание и доверие друг к другу..И в 35 лет играют ..и еще как..
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0
-2
alex.belogubko (одесса)
08.06.2021 в 12:52
М 1925 и ЧО на грани уничтожения- остаёться только Львов а Вересу ты не нужен
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+1
-1


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