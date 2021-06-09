Шевченко: У сборной Нидерландов нет слабых позиций

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением по поводу команды Нидерландов.

"Думаю, у Нидерландов достаточно вратарей, которые могут заменить. Не думаю, что это их слабая позиция. Вообще думаю, что у них нет слабых позиций.

Что касается индивидуальностей. У них есть не только Депай, но и ряд футболистов, к которым мы отнесемся очень серьезно. Наша ставка всегда на командную игру. Индивидуально с одним футболистом играть не будем. У нас есть четкая структура игры, которую мы всегда соблюдаем", – сказал Шевченко.