Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко: У сборной Нидерландов нет слабых позиций
Национальная команда стартует матчем против голландцев
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением по поводу команды Нидерландов.
"Думаю, у Нидерландов достаточно вратарей, которые могут заменить. Не думаю, что это их слабая позиция. Вообще думаю, что у них нет слабых позиций.
Что касается индивидуальностей. У них есть не только Депай, но и ряд футболистов, к которым мы отнесемся очень серьезно. Наша ставка всегда на командную игру. Индивидуально с одним футболистом играть не будем. У нас есть четкая структура игры, которую мы всегда соблюдаем", – сказал Шевченко.
Напомним, первый матч группового этапа турнира команда Андрея Шевченко проведет против сборной Нидерландов в воскресенье, 13 июня.
Популярное сейчас
- Новый старый директор. Стало известно, кто будет назначен руководителем стадиона Металлист
- Верес снова в УПЛ. Вспоминаем, как народный клуб к этому шел
- Верес заявил три стадиона для домашних матчей в УПЛ
- У Металлиста 1925 возникли проблемы с аттестацией в УПЛ
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО