Иваница отреагировал на информацию о том, что он может возглавить Минай

Тренер Mихаил Иваница прокомментировал информацию СМИ, что он возглавит "Mинай".

"После возвращения из Венгрии, где я тренировал одну из местных команд, ко мне никто из "Mиная" не обращался. Даже не знаю, кто инициатор этой дезинформации", - сказал Иваница.

Раньше Mихаил Иваница уже возглавлял команду в 2016 году, когда она имела статус любителей. Также ранее 60-летний специалист работал в "Говерле" на разных должностях, был главным тренером "Ужгорода".

Напомним, что по итогам сезона-2020/2021 "Минай" вылетел из УПЛ, заняв последнее 14-е место в таблице. Закарпатцы были абсолютным дебютантом УПЛ.