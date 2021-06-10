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Иваница отреагировал на информацию о том, что он может возглавить Минай

Премьер-лига
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Ранее специалист работал с этой командой

Иваница отреагировал на информацию о том, что он может возглавить Минай

Фото: sport.segodnya.ua

Новина українською

Тренер Mихаил Иваница прокомментировал информацию СМИ, что он возглавит "Mинай".

"После возвращения из Венгрии, где я тренировал одну из местных команд, ко мне никто из "Mиная" не обращался. Даже не знаю, кто инициатор этой дезинформации", - сказал Иваница.

Раньше Mихаил Иваница уже возглавлял команду в 2016 году, когда она имела статус любителей. Также ранее 60-летний специалист работал в "Говерле" на разных должностях, был главным тренером "Ужгорода".

Напомним, что по итогам сезона-2020/2021 "Минай" вылетел из УПЛ, заняв последнее 14-е место в таблице. Закарпатцы были абсолютным дебютантом УПЛ.

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В статье: Михаил Иваница ФК Минай
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