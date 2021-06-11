Павелко рассказал, чем закончились переговоры с УЕФА по форме сборной Украины

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, чем зкончились переговоры с УЕФА по поводу запрета на форме сборной Украины лозунга "Героям Слава".

"Переговоры с УЕФА по новому дизайну формы национальной сборной Украины завершились. Они были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик...

Футбол - игра миллионов, которая объединяет и вдохновляет. А каждая команда мира имеет гарантированное право популяризировать официальные футбольные символы своей страны. Итоги переговоров следующие:

1. На миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: "Слава Украине" и "Героям Слава!", Изображение карты Украины с ее неделимыми границами - с Крымом, Донецком, Луганском и тысячами других городов. Нигде в мире не будет запрета на свободную продажу футболок с официальными футбольными символами нашего государства. В этом была моя принципиальная позиция. И миллионы желающих смогут приобрести экипировку национальной сборной Украины в представленном нами дизайне.

2. Мы доказали, что "Слава Украине!", "Героям Слава!", Большой герб сборной на карте Украины - официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.

3. Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг "Героям Слава!" на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года. Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. Зато приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020. Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса!

На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайна формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен по карте, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что оно станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020. Надеюсь, что этот эмоционально заряженный национальным духом талисман станет для сине-желтых залогом отважной борьбы на поле.

Параллельно мы делаем следующее:

- работаем над изготовлением новой атрибутики утвержденным сегодня Исполкомом УАФ футбольными символами Украины. Она будет использоваться представителями УАФ и национальными сборными на мероприятиях, с их участием. В частности, на всех мероприятиях Евро-2020 наша делегация будет значки с большой эмблемой национальных сборных и лозунгами "Слава Украине!", "Героям Слава!"

- планируем организовать международный детско-юношеский турнир и такие же соревнования среди болельщиков под названием "Слава Украине!", "Героям Слава!", Что только подчеркнет футбольную энергетику и символизм самых дорогих для нас лозунгов.

Я еще раз благодарю украинцев за поддержку, за каждый ваш сообщение, комментарий, мнение и четкую позицию и поздравляю всех наших болельщиков с первыми, но такими дорогими нам победами! Желаю всем желающим как можно быстрее приобрести новую форму сборной, с картой Украины и лозунгами "Слава Украине!", "Героям слава!", Которая будет продаваться по всему миру, чтобы передать через нее энергетику поддержки команде Андрея Шевченко.

Искренне желаю нашей национальной сборной подойти к старту Евро в лучшей игровой форме и максимально вдохновиться энергетикой наших символов, которые объединили команду из миллионам болельщиков в единое целое!

Также призываю все спортивные ассоциации Украины присоединиться к этой волны единения Украинской всего мира!

Слава Украине! Героям Слава!", - написал Павелко в Фейсбуке.