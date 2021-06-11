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Павелко рассказал, чем закончились переговоры с УЕФА по форме сборной Украины

Премьер-лига
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(17 голосов)

Итоги переговоров УАФ и УЕФА от Андрея Павелко

Павелко рассказал, чем закончились переговоры с УЕФА по форме сборной Украины

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, чем зкончились переговоры с УЕФА по поводу запрета на форме сборной Украины лозунга "Героям Слава".

"Переговоры с УЕФА по новому дизайну формы национальной сборной Украины завершились. Они были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик...

Футбол - игра миллионов, которая объединяет и вдохновляет. А каждая команда мира имеет гарантированное право популяризировать официальные футбольные символы своей страны. Итоги переговоров следующие:

1. На миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: "Слава Украине" и "Героям Слава!", Изображение карты Украины с ее неделимыми границами - с Крымом, Донецком, Луганском и тысячами других городов. Нигде в мире не будет запрета на свободную продажу футболок с официальными футбольными символами нашего государства. В этом была моя принципиальная позиция. И миллионы желающих смогут приобрести экипировку национальной сборной Украины в представленном нами дизайне.

2. Мы доказали, что "Слава Украине!", "Героям Слава!", Большой герб сборной на карте Украины - официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.

3. Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг "Героям Слава!" на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года. Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. Зато приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020. Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса!

На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайна формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен по карте, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что оно станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020. Надеюсь, что этот эмоционально заряженный национальным духом талисман станет для сине-желтых залогом отважной борьбы на поле.

Павелко рассказал, чем закончились переговоры с УЕФА по форме сборной Украины - изображение 1

Параллельно мы делаем следующее:

- работаем над изготовлением новой атрибутики утвержденным сегодня Исполкомом УАФ футбольными символами Украины. Она будет использоваться представителями УАФ и национальными сборными на мероприятиях, с их участием. В частности, на всех мероприятиях Евро-2020 наша делегация будет значки с большой эмблемой национальных сборных и лозунгами "Слава Украине!", "Героям Слава!"

- планируем организовать международный детско-юношеский турнир и такие же соревнования среди болельщиков под названием "Слава Украине!", "Героям Слава!", Что только подчеркнет футбольную энергетику и символизм самых дорогих для нас лозунгов.

Я еще раз благодарю украинцев за поддержку, за каждый ваш сообщение, комментарий, мнение и четкую позицию и поздравляю всех наших болельщиков с первыми, но такими дорогими нам победами! Желаю всем желающим как можно быстрее приобрести новую форму сборной, с картой Украины и лозунгами "Слава Украине!", "Героям слава!", Которая будет продаваться по всему миру, чтобы передать через нее энергетику поддержки команде Андрея Шевченко.

Искренне желаю нашей национальной сборной подойти к старту Евро в лучшей игровой форме и максимально вдохновиться энергетикой наших символов, которые объединили команду из миллионам болельщиков в единое целое!

Также призываю все спортивные ассоциации Украины присоединиться к этой волны единения Украинской всего мира!

Слава Украине! Героям Слава!", - написал Павелко в Фейсбуке.

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В статье: Украина УЕФА Андрей Павелко
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Комментарии (46)
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oda1979 (Запорожье)
11.06.2021 в 22:02
Тень на плетень. Понятно одно, что белелы могут носить изначальный вариант Фомы.
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0
0
Джин Тоник (R)
11.06.2021 в 21:43
Вообщем мы не победили!Надпись будет закрыта и будут проверять!Здобулы))))
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0
-7
Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 22:01
Засветились северное сияние.
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0
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
11.06.2021 в 22:06
Россия требовала убрать все,а закрыли только "Героям Слава" и только на игровых футболках,которые и так не видно.А вот в продаже все в оригинале,т.е. все увидят то,что было задумано,кто купит ,конечно.Так,что в принципе,победили .Народ во всем мире приобретет оригинал.
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+2
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
11.06.2021 в 21:20
Зрозумiв, це Перемога ще до початку Евро, Слава Украине! Героям Слава! Ватники захлебнитесь стекломоем.
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+7
-3
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Artem-south (Херсон)
11.06.2021 в 21:23
хэровый с тебя тролль
Ответить
+1
-6
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
11.06.2021 в 21:33
Я не троллил, я действительно так и считаю.
+4
-1
vgolovan (полтава)
11.06.2021 в 21:05
понятно одо-это победа-можно ехать домой
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+2
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 22:02
Пошло северное сияние.
Ответить
0
0
avatar
Artem-south (Херсон)
11.06.2021 в 20:46
Копiпаста з ФБ: Ця ідеологічна перемога значно цінніша, ніж перемога в грі. Можу порівняти цей "бій" із матчем Динамо Київ у 1942 році в окупованому нацистами Києві. Гравцям обіцяли зберегти життя за поразку перед фашистською командою. Але динамівці увійшли в історію як незламні патріоти та професіонали. Трьох з них було страчено. І сьогоднішня перемога у Римі також увійде в історію незалежності України
Ответить
+9
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.06.2021 в 20:52
Браво Україна !!!! А "матч смерті" в Києві -- це ФЕЙК кегебістів ! Мабуть всі знають, крім тебе !
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+3
-1
avatar
Artem-south (Херсон)
11.06.2021 в 20:53
я в курсе, суть в том, что это идеологически важно для нас
+6
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
11.06.2021 в 22:08
Ты в какой советской истории вычитал такую чушь?Каким игрокам обещали сохранить жизнь?
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.06.2021 в 20:46
Славімо його!
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+2
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.06.2021 в 20:55
Славиш путіна ???
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+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.06.2021 в 20:56
Не можешь, не доставать? Там что, про Путина написано?
0
0
Elisavet (Кропивницький)
11.06.2021 в 20:45
ok !
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+2
-1
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
11.06.2021 в 20:42
здесь в тексте опечатка, героям слава будет закрыто за картой
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+1
0
Mexxxxx (Просяная)
11.06.2021 в 20:41
Героям слава и раньше было на внутренней стороне, а теперь туда еще добавилась и карта и Слава Украине... Получается зря они протест подавали, все стало еще невыносимей)
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+14
0
Mikes (Харьков-Мюнхен)
11.06.2021 в 20:43
Сами себя высекли!
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+9
-1
avatar
Artem-south (Херсон)
11.06.2021 в 20:41
ИТОГ: Карта Украины включительно с Крымом, признанная большинством стран ООН - остается Надпись ""Слава Украине" - остается Словосочетание "Героям слава" - остается Бегите все. Полыхание росиянских пердаков уже не остановить
Ответить
+19
0
янковский ян (Запорожье)
11.06.2021 в 20:38
Супер фраза Павелко. "И с тысячами других городов Украины". Он хоть знает сколько в Украине городов. Какие тысячи.
Ответить
+1
-7
avatar
Shtaket (Poltava)
11.06.2021 в 20:40
Да хоть миллионы , это что так сильно важно ?
Ответить
+8
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
11.06.2021 в 20:40
Это что-то типа "миллионных тиражей футболок"
Ответить
+1
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.06.2021 в 20:59
Павелко тепер буде на футбольних газонах, які випускає його підприємство, малювати карту України з Кримом ! та в приказному порядку мінять поля по всій Україні !
0
-2
килия12 (Одесса)
11.06.2021 в 20:38
на внутренней стороне футболок??????????это победа???????????ганьба!
Ответить
0
-17
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.06.2021 в 21:00
що підер , глотнув ???
Ответить
+13
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 22:02
Пошло северное сияние.
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
11.06.2021 в 20:37
Ура! С такой формой теперь точно из группы выйдем - ведь это самое главное. Один только вопросец. За чей счет г-н Павелко летал в Рим? И не лучше ли было на эти деньги купить детворе десяток-другой мячей? Хотя конечно, дизайн формы - это святое...
Ответить
+1
-18
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
11.06.2021 в 21:05
Вот видишь, сам себе и ответил. Для Украины это святое, таки да!
Ответить
+6
0
avatar
Antolog (Одесса)
11.06.2021 в 20:37
Я прям уже даже не знаю, что посмотреть сегодня вечером, старт Евро 2020 или то, как будут в прямом эфире стекать в соплю кремлевские шестерки на так называемых путлеровских аналах...)
Ответить
+16
0
avatar
Antolog (Одесса)
11.06.2021 в 20:33
Если это так - супер! Шикарная эмблема!
Ответить
+13
0
royalstas (Вінниця)
11.06.2021 в 20:32
Як я зрозумів замість надпису Героям Слава буде цей значок. Якщо це як один з тимчасових заходів щоб обійти безглузду заборону то добре.
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+5
0
avatar
Shtaket (Poltava)
11.06.2021 в 20:27
За поребриком пятая точка рвётся значит форма шикарная ! Желаю нашей сборной и своей игрой добить страну лаптей и щи !
Ответить
+15
-1
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
11.06.2021 в 20:29
щи - хочешь ешь, хочешь куй полощи
Ответить
+6
-2
DesnaUA (Чернигов)
11.06.2021 в 20:24
Красаучик! ЖДЁМ-С реакции из за поребрики))) Хотя уже вас красиво мокнули в очко вашего деревенского сортира,мокшане)))
Ответить
+9
-1
magnum power (БОМЖ)
11.06.2021 в 20:20
ніколи не думав, що використаю цей стікер, та ще й без подвійного значення.
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+8
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 20:16
То це не просто перемога а ще краще ніж було. Так напис був прихований. А тепер Россія заплатила купу бабла, щоб напис був попереду і всі його змогли прочитати, навіть під час трансляцій матчу. Павелко, браво!
Ответить
+5
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
11.06.2021 в 20:21
Да нет, такая эмблема будет также со внутренней стороны футболки. На сколько я понял.
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+4
0
avatar
Сергей.Л (Мариуполь)
11.06.2021 в 20:24
Якщо я вірно зрозумів Павелку, то "Героям слава!" як було на внутрішній стороні футболки, так там і залишиться. Але туди ж буде добавлено карту, герб і "Слава Україні!".
Ответить
+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 20:30
Хай навіть так, забили гол --- задер футболку, как цапам кипить бо гроші на вітер.
+4
-1
DesnaUA (Чернигов)
11.06.2021 в 20:32
Так точно!
+2
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
11.06.2021 в 21:14
Я також так зрозумів. Але ж це ще краще. Тепер дві частини слогана будуть разом. Краще б не чіплялися. Тепер бумеранг повернувся і вдарив ще сильніше того хто його запустив.
+3
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
11.06.2021 в 20:11
Ничего непонятно, но очень интересно!
Ответить
+11
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
11.06.2021 в 20:12
все предельно просто и понятно. рашка идет лесом.
Ответить
+11
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
11.06.2021 в 20:58
Ответить
+2
0


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