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Новичок Шахтера Педриньо рассказал о своих сильных качествах и о конкуренции в команде

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок имеет отличный пас

Новичок Шахтера Педриньо рассказал о своих сильных качествах и о конкуренции в команде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок донецкого "Шахтера" Педриньо дал комментарий после перехода в украинскую команду из "Бенфики".

– Какие сильные качества ты мог бы в себе отметить?
– Я очень хорошо могу читать и видеть игру, у меня отличный пас. Еще я силен в единоборствах, завершении атак, но и удары с дальнего расстояния мне часто удаются.

– Не боишься высокого уровня конкуренции в команде?
– Нет. Нужно прекрасно понимать, что в таком клубе сильны все футболисты. Со своей стороны я должен только работать, стараться и отдаваться. Вне зависимости от конкуренции надо уметь выживать в таком клубе, как "Шахтер". Считаю, каждый должен вносить свой вклад.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

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