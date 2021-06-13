Новичок Шахтера Педриньо рассказал о своих сильных качествах и о конкуренции в команде

Новичок донецкого "Шахтера" Педриньо дал комментарий после перехода в украинскую команду из "Бенфики".

– Какие сильные качества ты мог бы в себе отметить?

– Я очень хорошо могу читать и видеть игру, у меня отличный пас. Еще я силен в единоборствах, завершении атак, но и удары с дальнего расстояния мне часто удаются.



– Не боишься высокого уровня конкуренции в команде?

– Нет. Нужно прекрасно понимать, что в таком клубе сильны все футболисты. Со своей стороны я должен только работать, стараться и отдаваться. Вне зависимости от конкуренции надо уметь выживать в таком клубе, как "Шахтер". Считаю, каждый должен вносить свой вклад.