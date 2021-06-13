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Новичок Шахтера Педриньо рассказал о своих сильных качествах и о конкуренции в команде
Игрок имеет отличный пас
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок донецкого "Шахтера" Педриньо дал комментарий после перехода в украинскую команду из "Бенфики".
– Какие сильные качества ты мог бы в себе отметить?
– Я очень хорошо могу читать и видеть игру, у меня отличный пас. Еще я силен в единоборствах, завершении атак, но и удары с дальнего расстояния мне часто удаются.
– Не боишься высокого уровня конкуренции в команде?
– Нет. Нужно прекрасно понимать, что в таком клубе сильны все футболисты. Со своей стороны я должен только работать, стараться и отдаваться. Вне зависимости от конкуренции надо уметь выживать в таком клубе, как "Шахтер". Считаю, каждый должен вносить свой вклад.
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