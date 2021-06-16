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Бурбас: Все Клубы УПЛ поддержали кандидатуру Павелко на пост президента УАФ, в том числе и Динамо
Всех все устраивает
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Вчера, 15 июня, в Доме футбола состоялось собрание участников
Среди прочих обсуждаемых вопросов, участники саммита также выдвинули кандидатуру нынешнего главы УАФ Андрея Павелко на пост президента ассоциации.
На сборах присутствовали представители 15 клубов.
При этом, как сообщает журналист ТК Футбол Игорь Бурбас, решение было принято единогласно – "за" проголосовали представители всех клубов, в том числе и представители "Динамо".
Выборы запланированы на март 2022 года.
Напомним, что Павелко возглавляет УАФ с 2015 года.
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