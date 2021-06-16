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Бурбас: Все Клубы УПЛ поддержали кандидатуру Павелко на пост президента УАФ, в том числе и Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Всех все устраивает

Бурбас: Все Клубы УПЛ поддержали кандидатуру Павелко на пост президента УАФ, в том числе и Динамо

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

Вчера, 15 июня, в Доме футбола состоялось собрание участников Украинской Премьер-Лиги.

Среди прочих обсуждаемых вопросов, участники саммита также выдвинули кандидатуру нынешнего главы УАФ Андрея Павелко на пост президента ассоциации.

На сборах присутствовали представители 15 клубов.

При этом, как сообщает журналист ТК Футбол Игорь Бурбас, решение было принято единогласно – "за" проголосовали представители всех клубов, в том числе и представители "Динамо".

Выборы запланированы на март 2022 года.

Напомним, что Павелко возглавляет УАФ с 2015 года.

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В статье: Андрей Павелко Динамо (Киев) УАФ Игорь Бурбас
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
16.06.2021 в 19:58
ну что тут говорить.. коррупция дальше будет в деле.
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+1
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Unselfish (Белая Церковь )
16.06.2021 в 19:37
Верить бурбасу, себя не уважать...
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
16.06.2021 в 19:52
а кому верить? Цыганику?
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0
0


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