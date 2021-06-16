Де Дзерби: Хочу добиться того, чтобы президент Шахтера вернулся на трибуны в качестве зрителя

Новый главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби рассказал о своих первых впечатлениях от клуба, команды и Киева.

– Вы уже влюбились в Киев? Что больше всего удивило в Украине? До переезда знали только "Динамо" и "Шахтер"?

– Я понимаю, что Киев большой и очень красивый город. Жаль, что у меня не будет возможности узнать его по-настоящему, ведь я приехал сюда работать, а работа тренера занимает фактически все сутки. Украинский футбол я знаю прежде всего по национальной сборной, которую сейчас возглавляет Андрей Шевченко, а у него практически весь тренерский штаб из Италии. Что касается "Шахтера", возможно, для вас это будет сюрпризом, но я вас уверяю, клуб широко известен в Италии. Тамошние болельщики и специалисты знают футболистов по именам, прекрасно разбираются в команде и следят за ней. В Италии услышать "Шахтер" – это нормально, не диковинка и не сюрприз. Что меня здесь удивило и что, как я думал, будет по-другому? Организация работы в клубе. Это невероятно. В частности для меня, итальянца, знающего ментальные особенности работы в своей стране. Я не ожидал, что здесь все будет организовано на таком высоком уровне. Когда впервые встретился с президентом, понял: все, что он делает в футболе, – от большой любви к футболу. Он настоящий фанат футбола. Это очень компетентный в футболе человек, который хочет знать все, получить ответы на любые вопросы. И я вам скажу, что у меня есть еще одна цель помимо чисто футбольных, кроме выигрыша трофея и участия в Лиге чемпионов, помимо того, что я хочу привить "Шахтеру" красивый стиль игры. Я хочу добиться еще и того, чтобы президент "Шахтера" вернулся на трибуны в качестве зрителя. Это будет одной из моих задач на время работы здесь.

– Успели ли приблизительно ознакомиться с уровнем чемпионата Украины? Можете ли отметить игру каких-то команд или работу кого-то из тренеров?

– Я просмотрел некоторое количество матчей "Шахтера" в чемпионате Украины прошлого сезона. Попросил видеооператоров клуба подготовить мне определенный список со всеми поединками, где будет указано, кто тренирует соперников. Но в ситуации, когда мы ставим перед собой цель выиграть чемпионат, должны подчеркивать важность каждого предстоящего матча и ни в коем случае не недооценивать оппонентов. Ни с одной командой чемпионата Украины невозможно сыграть в полноги.

– На ваш взгляд, каково ваше наибольшее достижение в карьере? И чего вам нужно добиться с "Шахтером", чтобы сказать: теперь вот это мое наибольшее достижение?

– Я в целом доволен своей тренерской карьерой. Считаю, получил достаточную компенсацию за свои труды. Я пять лет был наставником команд Серии А. Начал работать главным тренером в Серии А в возрасте 37 лет. В последнем сезоне мы с "Сассуоло" заняли восьмое место, и я считаю, что это максимум, который был нам под силу, предел наших возможностей. Мы выступили очень хорошо. По факту у нас нет никакого трофея, но я ощущаю себя так, будто выиграл что-то. Очень важно побеждать. Понимаю, в какой клуб я пришел. Мы обсуждали это с президентом. Важно не просто выигрывать, а каким образом добываются победы и выигрываются трофеи. Способ достижения успеха нужно выбрать в начале пути. Понятно, что победа, успех – это финишный отрезок. Но я как тренер должен выбирать путь, по которому пойдет команда. Если, например, забиваешь гол со стандарта или после двадцати последовательных подряд передач, то можешь победить в обоих случаях, но это два разных способа достижения успеха.

– Проводя параллели с Паулу Фонсекой и с его первой пресс-конференцией, он тогда сказал, что его семья будет часто сюда приезжать. Все мы знаем, чем закончилась история Паулу Фонсеки и Украины (имеется ввиду женитьба Фонсеки на украинке, - прим.) Вы не боитесь такого же сценария?

– Буду говорить только о себе. Я приехал сюда для того, чтобы работать тренером. С тем, как я работаю тренером, у меня остается слишком мало времени на личную жизнь. Поэтому ко мне с подобными вопросами лучше не обращаться – мои двери закрыты.