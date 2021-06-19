Ассистент Де Дзерби Поссанцини: Для меня большая честь работать в Украине, особенно в Шахтере

Новый ассистент главного тренера " Шахтера " Давиде Поссанцини рассказал о своих обязанностях и поделился видением футбола

– В мои обязанности входит помощь Роберто Де Дзерби настолько, насколько это возможно при большом количестве людей на поле. Я всегда помогаю в общении с футболистами, если Мистер вовлечен в какую-то другую работу. В свободное от работы время стараюсь также быть первым помощником Роберто.

– Как давно вы знакомы и работаете с Де Дзерби?

– Мы вместе с Роберто играли в "Брешии" в 2008 году, после чего всегда были на связи. На получении первых тренерских дипломов встретились снова. А в 2015-м решили начать сотрудничество после 4 лет работы в академии.

– Как вы отреагировали на то, что окажетесь в "Шахтере"?

– Для меня большая честь работать в Украине, особенно в "Шахтере". Это легендарный клуб, который регулярно играет в Европе. В "Шахтере" выступало очень много талантливых футболистов, да и стиль игры команды идеально подходит философии Роберто. Конечно, есть некоторые сложности, ведь у вас другой язык, но это дает определенную мотивацию. Уверен, мы сможем проделать здесь хорошую работу и получить результат.

– Вы уже знаете практически всех футболистов поименно. Что можете сказать об их уровне?

– Могу отметить, что уровень игроков очень высок. Когда мы уже знали, что будем работать в "Шахтере", то начали просматривать матчи более детально.

– "Шахтеру" предстоит квалификация Лиги чемпионов. Насколько это вас мотивирует и какие цели вообще ставите перед собой на международной арене в этом сезоне?

– Мотивация, конечно же, огромная, но мы всегда думаем последовательно, потому особенно сконцентрированы на следующей тренировке.

– Какова лично ваша философия в футболе? Что, на ваш взгляд, является определяющим?

– У нас с Роберто одна философия на двоих. Для нас футболист всегда стоит на первом месте. Мы со своей стороны стараемся давать качественные и правильные советы, ведь тоже когда-то играли в футбол, чтобы улучшать технический и психологический уровень подопечных, а также просим их всегда играть на атаку.

– Какого футбола ожидать болельщикам "Шахтера" при Роберто Де Дзерби?

– Могу сказать точно, что в каждом матче мы будем делать все максимально возможное для победы. Всегда будем выкладываться на сто процентов.