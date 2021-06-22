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Цыганык: За три последних сезона Шахтер потратил на трансферы 120 млн евро
Только этим летом горняки подписал трех игроков за 40 млн
shakhtar.com
Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал последние летние подписания "
Как рассказал Цыганык, клуб действительно заплатил за Педриньо 18 млн евро, за Траоре – 10, а за Марлона -12.
Плюс сюда нужно приплюсовывать зарплату как этих игроков, так и нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Таким образом, в летнее трансферное окно "Шахтер" потратил порядка 50 млн евро.
Учитывая эти траты, за три последних сезона (семь бразильцев, Манор Соломон, а также три последних приобретения), по подсчетам журналиста, клуб потратил 120 млн евро.
Напомним, что в минувшем сезоне "Шахтер" в Украине не взял ни одного трофея. Требл сделало киевское "Динамо".
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