Цыганык: За три последних сезона Шахтер потратил на трансферы 120 млн евро

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал последние летние подписания " Шахтера ".

Как рассказал Цыганык, клуб действительно заплатил за Педриньо 18 млн евро, за Траоре – 10, а за Марлона -12.

Плюс сюда нужно приплюсовывать зарплату как этих игроков, так и нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Таким образом, в летнее трансферное окно "Шахтер" потратил порядка 50 млн евро.

Учитывая эти траты, за три последних сезона (семь бразильцев, Манор Соломон, а также три последних приобретения), по подсчетам журналиста, клуб потратил 120 млн евро.

Напомним, что в минувшем сезоне "Шахтер" в Украине не взял ни одного трофея. Требл сделало киевское "Динамо".