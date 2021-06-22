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Цыганык: За три последних сезона Шахтер потратил на трансферы 120 млн евро

Премьер-лига
(2 голосов)

Только этим летом горняки подписал трех игроков за 40 млн

Цыганык: За три последних сезона Шахтер потратил на трансферы 120 млн евро

shakhtar.com

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал последние летние подписания "Шахтера".

Как рассказал Цыганык, клуб действительно заплатил за Педриньо 18 млн евро, за Траоре – 10, а за Марлона -12.

Плюс сюда нужно приплюсовывать зарплату как этих игроков, так и нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Таким образом, в летнее трансферное окно "Шахтер" потратил порядка 50 млн евро.

Учитывая эти траты, за три последних сезона (семь бразильцев, Манор Соломон, а также три последних приобретения), по подсчетам журналиста, клуб потратил 120 млн евро.

Напомним, что в минувшем сезоне "Шахтер" в Украине не взял ни одного трофея. Требл сделало киевское "Динамо".

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (9)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.06.2021 в 22:46
А заработал: 18/19-46.6 млн19/20-49.4 млн20/21-36.3 млнИ того 132.3 чистого дохода от УЕФА,так что шахтёр в убыток не работает,а значит не надо считать их деньги,это если бы потратили 220млн то можно было говорить что-то!Фан ДК если что)))
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0
0
Daddygo (Харьков)
22.06.2021 в 22:33
Ахмет столько денег тратит, а вас, неблагодарных, жаба душит по 3 гривны за киловат платить !
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+3
-1
Лекарь (село Дарница)
22.06.2021 в 22:35
Думаю, было бы справедливо, чтобы болельщики кротов платили по 3 грн, а прочие по 2 грн. Чтобы поддержать любимый клуб, разница в 1 грн на киловатте, для кротов, не должна быть серьезной.
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0
-2
Daddygo (Харьков)
22.06.2021 в 22:45
Справедливо
0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
22.06.2021 в 22:23
Экономист из Цыгавнюка такой же, как и журналист :)
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+3
-1
avatar
scorpius (Ck)
22.06.2021 в 22:22
Цыганык ну очень любит считать чужое бабло
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+3
-2
Лекарь (село Дарница)
22.06.2021 в 22:14
Можно только порадоваться за кротов. Почему только у нас электроэнергия всё дорожает и дорожает?
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+1
-5
dmitroj88
22.06.2021 в 22:22
Досить скиглити на радість кремлю!
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+2
-4
Лекарь (село Дарница)
22.06.2021 в 22:30
Пшел нах
0
-2


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