Шаран: Предложения есть. Еще рановато заканчивать тренерскую работу

Экс-коуч " Александрии " Владимир Шаран рассказал о своих планах по возобновлению тренерской краьеры.

"Конечно, но это не от меня зависит. Предложения есть. Еще рановато заканчивать тренерскую работу, еще даже полтинника нет. Все нормально, будем работать. Дай бог, чтобы было здоровье и были приглашения.

Названия команд сейчас никто говорить не будет, надо проанализировать свою работу и надеяться, что будут приглашения от других команд", – сказал Шаран.