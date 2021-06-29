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Шаран: Предложения есть. Еще рановато заканчивать тренерскую работу
Коуч не собирается уходить на покой
фото - ФК "Шахтар" Донецьк
Экс-коуч "
"Конечно, но это не от меня зависит. Предложения есть. Еще рановато заканчивать тренерскую работу, еще даже полтинника нет. Все нормально, будем работать. Дай бог, чтобы было здоровье и были приглашения.
Названия команд сейчас никто говорить не будет, надо проанализировать свою работу и надеяться, что будут приглашения от других команд", – сказал Шаран.
Напомним, что "Александрию" тренер покинул по окончанию минувшего сезона, в котором команда завершила чемпионат на 9 строчке турнирной таблицы УПЛ.
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