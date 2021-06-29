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Шаран: Предложения есть. Еще рановато заканчивать тренерскую работу

Премьер-лига
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Коуч не собирается уходить на покой

Шаран: Предложения есть. Еще рановато заканчивать тренерскую работу

фото - ФК "Шахтар" Донецьк

Новина українською

Экс-коуч "Александрии" Владимир Шаран рассказал о своих планах по возобновлению тренерской краьеры.

"Конечно, но это не от меня зависит. Предложения есть. Еще рановато заканчивать тренерскую работу, еще даже полтинника нет. Все нормально, будем работать. Дай бог, чтобы было здоровье и были приглашения.

Названия команд сейчас никто говорить не будет, надо проанализировать свою работу и надеяться, что будут приглашения от других команд", – сказал Шаран.

Напомним, что "Александрию" тренер покинул по окончанию минувшего сезона, в котором команда завершила чемпионат на 9 строчке турнирной таблицы УПЛ.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
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Источник:
Трибуна

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