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Русин: Надо начинать играть, начинать все с начала, с нуля
Очередной шанс для форварда
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Форвард "Динамо" Назарий Русин рассказал о своем переходе в "
- Назарий, с какими чувствами переходишь в новую для себя команду?
- Хочу прийти и помочь команде и себе решить задачу на сезон. Рад переходу, ведь знаю, что меня здесь ждали, поэтому очень доволен, что оказался в "Днепре-1".
- Как проходил сам переход?
- Я разговаривал с агентом, и он сказал, что "Днепр-1" хочет меня подписать, после чего я посоветовался с родителями и понял, что да, для меня это хороший вариант, потому что мне нужно сейчас все начинать с начала, чтобы снова играть в футбол на хорошем уровне. Поэтому я доволен, что приехал в Днепр.
- В последнее твоим клубом была "Легия". Какие выводы ты сделал для себя после выступлений в чемпионате Польши?
- Для меня это был определенный урок, который я запомню на всю жизнь. А больше о "Легии" особо и не стоит упоминать.
- Главная сейчас для тебя цель - вернуться к тому игрового тонусу, который был в "Заре"?
- И в "Заре", и в "Динамо". Надо начинать играть, начинать все с начала, с нуля, но ничего страшного, потихоньку постараюсь вернуться к своим оптимальным кондициям, в которых я когда-то был.
- Смотрел ты матче прошлого сезона с участием "Днепра-1", и если да, то какое впечатление оставила команда?
- Я видел матчи команды во втором круге, и тогда она очень хорошо играла и выглядела. Вообще, в Днепре хорошая команда, современные база и стадион, хорошие условия, высококвалифицированный тренерский штаб. Поэтому, надеюсь, что у нас все будет хорошо.
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