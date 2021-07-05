Ингулец объявил о подписании экс-защитника Черноморца

"Ингулец" объявил о подписании контракта с защитником Дмитрием Поспеловым.

Детали соглашения не сообщаются.

Последним клубом 29-летнего Поспелова был "Черноморец", в составе которого он выступал с августа 2020 года. В минувшем сезоне защитник провел 20 матчей и забил два гола.

Также футболист известен по выступлениям за "Металлист 1925", "Жемчужина", "Реал Фарма", "Туран" и другие.

Напомним, что ранее "Ингулец" подписал воспитанника "Шахтера" Евгения Гальчука.