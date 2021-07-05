Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Тюркгюджю: LIVE АУДИО трансляция матча
Шахтёр ожидает матч второй день подряд
Горняки продолжают работу на сборах в Австрии и уже провели два поединка. В первом из них "Шахтер" легко победил, а вот вице-чемпиону Польши Роберто де Дзерби проиграл свою первую дуэль в качестве наставника дончан. 5 июля будет новый спарринг. Соперник - немецкий клуб с турецкими корнями. Давайте следить за этой игрой вместе с нами в классическом аудио стриме от UA-Футбол! Начало трансляции - в 17:55.
Читайте такжеШахтёр - Тюркгюджю. Текстовая трансляция
Комментатор - Георгий Грошев
Режиссер трансляции - Александр Рыженко
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Матч за Суперкубок Украины перенесен на сентябрь - источник
- Ты хорош лишь настолько, насколько был в последнем матче. Итоги 1/4 финала Евро-2020
- Поражение Шахтера, претенденты на Ярмоленко, победа Месси. Главные новости за 4 июля
- Гендиректор Олимпика: Гельзин сказал, что прилетит с отдыха и даст ответ по участию в УПЛ
- Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...