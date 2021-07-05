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Шахтер - Тюркгюджю: LIVE АУДИО трансляция матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтёр ожидает матч второй день подряд

Шахтер - Тюркгюджю: LIVE АУДИО трансляция матча

UA-Футбол
Новина українською

Горняки продолжают работу на сборах в Австрии и уже провели два поединка. В первом из них "Шахтер" легко победил, а вот вице-чемпиону Польши Роберто де Дзерби проиграл свою первую дуэль в качестве наставника дончан. 5 июля будет новый спарринг. Соперник - немецкий клуб с турецкими корнями. Давайте следить за этой игрой вместе с нами в классическом аудио стриме от UA-Футбол! Начало трансляции - в 17:55.

Читайте такжеШахтёр - Тюркгюджю. Текстовая трансляция

Комментатор - Георгий Грошев
Режиссер трансляции - Александр Рыженко

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В статье: Шахтер (Донецк) Тюркгюджю (Мюнхен)
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