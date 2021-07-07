Паст: Конкуренция никому никогда не мешала. Она ​​залог успеха

Новичок "Днепра-1" , опытный голкипер Евгений Паст рассказал о подписании контракта с днепровским клубом.

- Евгений, приветствуем в нашем клубе. Какие твои первые впечатления после общения с новыми партнерами, тренерским штабом?

- Рад присоединиться к этому коллективу. Впечатления только положительные: и от базы, и от инфраструктуры клуба, и от тренировок, которые очень насыщенные и интересные. Пока тяжеловато, но будем привыкать.

- С кем из игроков СК "Днепр-1" ты раньше пересекался?

- Из футболистов раньше вообще никого не знал. Сейчас за эти два дня начинаю знакомиться и на тренировках, и вне футбольного поля. Так постепенно налаживаем связи.

- При приветствии в традиционном "коридоре" тебя особенно "тепло" встретили, вроде как старого знакомого ...

- У меня такой "коридор" впервые за карьеру. Все же раньше из команды ни с кем знаком не был.

- В твоей карьере было три периода: "Черноморец", "Звезда" и "Десна". Для футболиста хорошо, когда немного переходов, или просто так сложилось?

- Это просто так сложилось, и я не знаю, хорошо это или плохо. Большую часть карьеры я был в Одессе, и потом так сложились обстоятельства, что перешел в "Звезду". Не могу сказать хорошо ли это или нет.

- С другой стороны есть определенная стабильность?

- Да, возможно, просто не люблю менять свою локацию.

- В "Днепр-1" ты пришел вместе с еще одним голкипером из Румынии, плюс есть Валерий Юрчук. Насколько ты готов выдерживать конкуренцию?

- Конкуренция никому никогда не мешала, а наоборот - она ​​залог успеха. Каждый показывает свое мастерство, и уже главный тренер решает, кому именно играть. А по новым партнерам - то они хорошие голкиперы. Валерий Юрчук вообще последние полгода неплохо выступает, но все мы делаем одно дело, и эта конкуренция будет на благо команды.

- Уже общался с Йовичевичем и Валерием Городовым относительно собственной роли в команде?

- Да, вчера общались, перекинулись словами. Дальше уже надо будет скорее понять принципы игры именно вратаря в этой команде, которые будут требования. И с Валерием Городовым также пообщались, так что все нормально.

- Весной был яркий матч в Чернигове "Десна" - "Днепр-1", когда ты по ту сторону "баррикады". Сейчас уже в другой команде. Как вспоминаешь тот поединок?

- Да, я помню тот матч, но я в нем не участвовал: вчера там, сегодня здесь - такова футбольная жизнь.