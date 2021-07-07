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Полузащитник Динамо попал в сферу интересов французского клуба - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Во второй половине сезона футболист получил травму

Полузащитник Динамо попал в сферу интересов французского клуба - источник

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Полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири попал в сферу интересов "Амьена". Об этом пишет Twitter AmiensSCUnited.

25-летний Кадири первую часть сезона 2020/21 провел на правах аренды за тульский "Арсенал". Зимой вернулся в Киев и получил травму, после чего больше не играл.

Отметим, что "Амьен" выступает во втором по силе дивизионе Франции. В минувшем сезоне команда финишировала на 10-м месте в чемпионате.

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В статье: Динамо (Киев) Амьен Мохаммед Кадири
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Комментарии (2)
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ZNAK_VOPROSA
07.07.2021 в 10:12
А кто это?
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.07.2021 в 09:51
А він ще в Динамо?
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