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Полузащитник Динамо попал в сферу интересов французского клуба - источник
Во второй половине сезона футболист получил травму
Полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири попал в сферу интересов "Амьена". Об этом пишет Twitter AmiensSCUnited.
25-летний Кадири первую часть сезона 2020/21 провел на правах аренды за тульский "Арсенал". Зимой вернулся в Киев и получил травму, после чего больше не играл.
Отметим, что "Амьен" выступает во втором по силе дивизионе Франции. В минувшем сезоне команда финишировала на 10-м месте в чемпионате.
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Источник:Twitter
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