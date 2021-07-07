Полузащитник Динамо попал в сферу интересов французского клуба - источник

Полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири попал в сферу интересов "Амьена". Об этом пишет Twitter AmiensSCUnited.

25-летний Кадири первую часть сезона 2020/21 провел на правах аренды за тульский "Арсенал". Зимой вернулся в Киев и получил травму, после чего больше не играл.

Отметим, что "Амьен" выступает во втором по силе дивизионе Франции. В минувшем сезоне команда финишировала на 10-м месте в чемпионате.