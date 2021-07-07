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Директор Арены Львов: Президент Руха Козловский мне угрожает

Премьер-лига
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(2 голосов)

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Директор Арены Львов: Президент Руха Козловский мне угрожает

fcrukh.com

Новина українською

Директор "Арены Львов" Ольга Манько рассказала, почему не удалось договориться с "Рухом" и "Львовом" о проведении их домашних матчей на львовском стадионе.

– Потому что весь предыдущий сезон "Рух" и "Львов" работали вдвое меньше себестоимости обслуживания футбольного поля стадиона. Мы – государственное предприятие, которое работает в рыночной экономике, мы не можем работать себе в ущерб. Мы можем работать только себе в плюс. За счет каких доходов мы должны обслуживать частные, коммерческие клубы? На сегодняшний день предложенные стадионом условия не подходят этим футбольным клубам, как и стадиону не подходят предложенные клубами условия.

– "Рух" и "Львов" были готовы платить 210 000 гривен за матч, а какими были ваши условия?

– "Рух" и "Львов" манипулируют цифрами. Они готовы платить 210 000 гривен за матч, но не готовы платить за подогрев поля. А у этих команд есть матчи в декабре. В прошлом году, когда они отказывались платить за подогрев, наше поле в марте уже не было пригодным, чтобы встретить сборную. Футбольные клубы должны обеспечивать все расходы, которые идут на поле. Это касается аренды стадиона, аренды услуг стадиона, подогрева и обеспечения освещения газона.

– Так какие ваши условия? 500 000 гривен, как говорил президент "Руха" Григорий Козловский?

– Нет, боже упаси. Наши условия – 210 000 гривен плюс подогрев газона. Они не просто лояльные, а едва дотягивают до себестоимости. Они настолько лояльные, что меньшими, другими или какими-либо не могут быть. Я не позволю, чтобы травяное покрытие "Арены Львов" дошло до такого уровня, как на стадионе "Украина". Я не спрашиваю у Козловского, почему в "Гранд Отеле" (Козловский его владелец – прим.) номера стоят дороже, чем в Будапеште или Вене. Я выбираю то, что могу оплатить.

– Во сколько обходится подогрев?

– В зависимости от температурного режима и погодных условий, от количества осадков, которые будут в сентябре-октябре, от роста цены на газ. На сегодняшний день цена за кубометр газа составляет 8,2 гривны, а по прогнозам на сентябрь будет 13,5.

– Как относитесь к словам Козловского, что вы – женщина и не футбольный человек, а поэтому не можете руководить футбольным стадионом?

– Я – футбольный человек, потому что переживаю за будущее этого стадиона, за государственный инфраструктурный объект, за достояние, которое стало символом Евро-2012. Я – футбольный человек, потому что мы не создаем преград и не выдвигаем претензий, когда играет сборная Украины. Мы быстро заключаем договора и согласовываем цену. Я – футбольный человек, потому что переживаю за эксплуатацию этого объекта. Григорий Козловский, как настоящий мужчина, который демонстрирует свой потенциал, должен продемонстрировать его в денежном эквиваленте и заплатить за свои забавы и игрушки.

– Также Козловский говорил, что "Рух" будет играть на "Арене Львов" в любом случае, с вами или без вас. В итоге не получилось, но не воспринимали ли вы это как угрозу?

– Во-первых, Козловский постоянно мне угрожает. Также угрожает сотрудникам арены. Делает это открыто и в не совсем достойный способ. Во-вторых, подконтрольные Григорию Петровичу СМИ травят полностью мою семью, которая находится в Киеве. В-третьих, я считаю, что 90-е года закончились. В-четвертых, назначать руководителей государственного предприятия – полномочия министра молодежи и спорта Украины, а не Козловского.

Если на стадионе играют за бесценок, а мы не получаем от этого доход, то мы не можем улучшать состояние газона. Но если на газоне никто не играет, то трава растет в естественном состоянии, абсолютно классно, уплотняется и ждет, когда приедет сборная Украины, которая платит за матч более 650 000 гривен. Почему национальная команда должна платить столько, а Козловский не хочет платить 210 000? Футболисты сборной дают больше нагрузки на поле? Или их бегает вдвое больше по газону?

840 000 гривен за 4 матча в месяц не покрывают даже себестоимость. Зарабатывая 840 000 гривен, у нас есть расходы на электроэнергию, водоснабжение, покос травы, оплату работы агрономов, стюардов, охраны и обеспечения. Это все расходная часть. И это я назвала абсолютно небольшие суммы. Обслуживание поля стоит намного больше, чем сумма, которую озвучивает Козловский. В цену за 210 000 гривен входит не только аренда поля, а и охрана и клининг, что является дополнительными расходами стадиона.

Средняя стоимость проведения матча на НСК "Олимпийский" в прошлом году составила 638 000 гривен. А на "Арене Львов", когда под угрозами и информационным давлением заставили предыдущего руководителя подписать такие условия – 123 000 гривен. А наш стадион мало чем отличается от "Олимпийского". У нас такой же дорогой газон, такой же дорогой инфраструктурный объект, такие же расходы.

Вы можете спросить у директора НСК "Олимпийский", сколько стоит проведение одного матча, есть ли у них такие проблемы с командами, выкручивают ли руки директору стадиона президенты "Динамо" и "Шахтера". Или там все на должном уровне понимают, что расходная часть по полю и по тому, как выглядит газон – ответственность всех сторон, – сказала Манько.

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В статье: Арена Львов ФК Львов Рух (Львов) Григорий Козловский Ольга Манько
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (4)
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Байкал (Lviv)
07.07.2021 в 15:49
При складанні витрат на обслуговування матчів пані Ольга забула вказати величину своєї зарплатні і своїх заступників. Але є один нюанс. Буде хтось проводити свої матчі на Арені чи ні, пані Ольга всерівно буде отримувати свою чималу зарплатню. Просто борг Арени буде збільшуватися. І ще доречі . Збірна за рік у Львові проводить 2-3 матчі (заповнюваність стадіону 100% і навантаження на працівників відповідне),а ФК Рух і ФК Львів проводять за рік разом 30 матчів з відвідуваністю стадіону 2-3 тис. глядачів. Чи за 30 матчів також потрібно платити так як платить збірна. А за збірну платять ті ж клуби чи може федерація прибуткова організація? P.S. Навіщо на стадіоні футбол,якщо є свідки єгови
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wws (Львів)
07.07.2021 в 15:47
А наш стадион мало чем отличается от "Олимпийского".Та прямо-таки 1 до 1.А чому з Україною (назва стадіону) домовились ? А цей стадіон тепер для кого -для баптистів? У Львові нема достойних менеджерів, аж з Києва прислали крупну спеціалістку. живе з сім'єю в Києві а тут наїздами керує. Відповідь на ці питання одне - передати стадіон в комунальну власність міста і місцева влада розбереться сама яку ціну оренди ставити а можливо дотувати стадіон. Ціль має бути однозначна - європейському місту - європейський футбол.І Григорій Козловський на мій погляд робить все для досягнення цієї мети а Мінспорту не повинен засилати заїзжих гастролерів, для яких поняття львівського футболу - пустий звук не більше. Андрій Іванович - за Вами слово, ми вас для того і вибрали щоб у Львові був порядок.В іншому випадку нас жде варіант Харкова, до чого там довели стадіон, на якому теж проводилося Євро 2012.
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Smooth da Hustler (Львів)
07.07.2021 в 15:53
Це держмайно , кого вважають за потрібне того і призначають.Можна любити чи не любити Грішу, але тут він не правий, чує себе князьком.Є ціна, не влаштовує , є інщі стадіони
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+1
0
dmitroj88
07.07.2021 в 15:12
Такие как Козловский и Суркис привыкли жить за счет государства, а когда получают щелбан по носе, то начинают скулить как собаки в будке. Респект Ольге! Либо оплачивай содержание стадиона полностью, либо строй свой стадион!
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