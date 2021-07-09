Удаление Шевчука в дерби и испорченный юбилей Динамо. Самые памятные матчи Олимпика

Донецкий "Олимпик" больше не сыграет в УПЛ. Сезон 2020/21 стал последним для коллектива Владислава Гельзина и в новой кампании они уже не примут участия. Даже несмотря на наличие аттестата. В память о клубе, который на протяжении семи лет играл в УПЛ, доходил до поздних стадий кубка Украины, а также защищал честь страны на международной арене, мы вспоминаем самые памятные поединки в истории "Олимпика".

"Александрия" - "Олимпик" 0:1. Первая лига, сезон 2013/14

Как ни странно, летопись главных побед донецкой команды мы начнем со времен их выступлений в Первой лиге. Коллектив Санжара шикарно провел первый круг турнира, однако после зимы немного скис. Казалось, что лидерство находилось под угрозой, однако все встало на свои места 13-го апреля 2014-го года. Тогда олимпийцы добыли непростую победу в игре против "Александрии". Единственный гол забил Алексанов.

По итогу, тот сезон донецкий клуб завершил на первом месте и отправился в УПЛ. Что символично, "горожан" они опередили ровно на три пункта. То есть, без выездной победы могло и не быть первой строчки.

"Олимпик" - "Заря" 1:0. УПЛ, сезон 2014/15

Свой первый матч в элите украинского футбола донецкий клуб провел не очень удачно - 0:4 против "Черноморца". Однако уже спустя неделю им удалось исправиться. Во втором туре они сыграли против "Зари" и сумели добыть дебютную победу. Единственным голом в том матче отметился Владимир Лысенко на 88-й минуте.

Да, в то время "Заря" была далека от статуса третьей силы. Команда, которая будет постоянным участником еврокубков, только строилась, однако свой опыт игры среди лучших она уже имела. А потому и победу "Олимпика" в тот день принижать не стоит.

"Олимпик" - "Ворскла" 1:0. Кубок Украины, сезон 2014/15

Помимо своего дебюта в УПЛ в 2014-м году, донецкий клуб отметился еще одним достижением. А именно - выходом в полуфинал кубка Украины. Сделать это удалось благодаря выстраданной победе над полтавской "Ворсклой". Все было так.

В первом матче (да, да, тогда была спарка) команды сыграли в ничью 0:0 и все решалось в ответной встрече. По итогу, неяркий поединок подарил на один гол больше, нежели прошлый. То есть, один. Его автором стал Александр Сытник, который помог олимпийцам выход в 1/2 финала. Там они были разбиты "Динамо".

"Олимпик" - "Шахтер" 1:1. УПЛ, сезон 2016/17

Сезон 2016/17 останется самым успешным в истории донецкой команды. На протяжении всего первенства у них было немало ярких вспышек, во время которых страдали даже наши гранды. Но обо всем в порядке очереди.

К игре против "Шахтера" в рамках 11-го тура "Олимпик" проходил с четырьмя победами в пяти играх. Фавориту матч дался непросто. Ордец открыл счет лишь во втором тайме, однако под занавес встречи отличился Матяж. Почетный результат для команды Санжара и первая в их истории ничья против "горняков".

"Олимпик" - "Динамо" 2:1. УПЛ, сезон 2016/17

В этом же сезоне "Олимпик" смог еще раз сыграть вничью с "Шахтером", но куда почетнее выглядела победа над "Динамо". В тот самый день столичная команда отмечала 90-летие со дня своего основания, но этот праздник был испорчен.

Команда Санжара по разу забила в каждом из таймов и должна была заканчивать игру всухую. Немного для "Динамо" общее настроение скрасил гол Бурды в компенсированное время, однако от поражения все равно не спас. 2:1 в пользу дончан.

"Олимпик" - "ПАОК" 1:1, Лига Европы, сезон 2017/18

После лучшего своего сезона, донецкий клуб получил право дебютировать в еврокубках. Можно сказать, что со жребием не очень свезло, так как в соперники выпал греческий "ПАОК". Команда, согласитесь, с именем. Однако команда Санжара смотрелась достойно и в грязь лицом не ударила. По крайней мере, в первой игре.

Украинский коллектив дал отпор, забил первым, но не удержал победу до финального. Как итог, ничья 1:1 и волна оптимизма перед выездом в Грецию. К сожалению, на выезде коллектив Санжара сходу спустили с небес на землю - 0:2 и быстрый вылет из Лиги Европы.

"Шахтер" - "Олимпик" 2:2. УПЛ, сезон 2018/19

Еще один эмоциональный матч. Еще одна ничья с "Шахтером", которая после вызвала бурю эмоций, а многие были несогласны с результатом. Что же случилось в том самом матче.

"Олимпик", под руководством Вячеслава Шевчука, пропустил гол еще до перерыва, однако, о чудо, во втором тайме забил дважды. Понятное дело, что гости всеми силами отошли в оборону и практически дотерпели до финального свистка и своей исторической победы. Но на 90+3 Жуниор Мораес забил, а уже спустя несколько секунд был удален Вячеслав Шевчук. Коуч "Олимпика" долго доказывал, что в эпизоде был офсайд, однако Копиевский указал на центр поля.

Более того, из-за жесткого фола мог быть удален с поля Тайсон, но вместо красной перед собой увидел желтую. После матча Шевчук еще и повздорил с Фонсекой. Одним слово, очень яркое дерби.

Бонус. "Олимпик" - "Шахтер" 0:1. УПЛ, 2020/21

Еще один яркий матч, в котором "Олимпик" не смог набрать очки. Но эту игру точно помнят все. А как забыть отмененный гол Нкенга и эмоциональный спич Владислава Гельзина? Тогда он высказал все, что было на душе, заходил в комнату судей и даже стал предводителем революции против комитета арбитров УАФ. Бунт, правда, продлился недолго, а после этого вы и сами знаете, что случилось с клубом...