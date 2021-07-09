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Пока что без сборников. Стартовый состав Шахтера на матч с Шальке
Заключительный спарринг горняков на австрийском сборе
shakhtar.com
Сегодня, 9 июля, в 19:00 "
Соперником "горняков" будет немецкий Шальке.
Стартовый состав "Шахтера": Трубин, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Маркос, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.
Запасные: Шевченко, Пузанков, Пятов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Мампасси, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Тете, Судаков, Сиприано, Коноплянка, Бондаренко, Мудрик, Сикан.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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