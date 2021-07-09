  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пока что без сборников. Стартовый состав Шахтера на матч с Шальке
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пока что без сборников. Стартовый состав Шахтера на матч с Шальке

Премьер-лига
(1 голосов)

Заключительный спарринг горняков на австрийском сборе

Пока что без сборников. Стартовый состав Шахтера на матч с Шальке

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 9 июля, в 19:00 "Шахтер" проведет заключительный контрольный поединок на сборе в Австрии.

Соперником "горняков" будет немецкий Шальке.

Стартовый состав "Шахтера": Трубин, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Маркос, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Пятов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Мампасси, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Тете, Судаков, Сиприано, Коноплянка, Бондаренко, Мудрик, Сикан.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...