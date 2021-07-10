Состав Динамо на матч против ФК Серветт. Антюх и Супряга в старте

Сегодня в 21:00 киевское "Динамо" проведет контрольный поединок против швейцарского ФК "Серветт".

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу выбрал такой стартовый состав на эту игру.

"Динамо" Киев: Бойко, Кендзера, Бражко, Сирота, Сидклей, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Родригес, Антюх, Супряга.