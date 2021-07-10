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Состав Динамо на матч против ФК Серветт. Антюх и Супряга в старте

Премьер-лига
(1 голосов)

Начало встречи - 21:00

Состав Динамо на матч против ФК Серветт. Антюх и Супряга в старте

Олександр Приходько

Новина українською

Сегодня в 21:00 киевское "Динамо" проведет контрольный поединок против швейцарского ФК "Серветт".

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу выбрал такой стартовый состав на эту игру.

"Динамо" Киев: Бойко, Кендзера, Бражко, Сирота, Сидклей, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Родригес, Антюх, Супряга.

За ходом матча следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.

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В статье: Серветт (Швейцария)
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Комментарии (1)
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Fishing 555 (Rivne)
10.07.2021 в 20:28
Бойко опять пропустит кучу голов.
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