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Состав Динамо на матч против ФК Серветт. Антюх и Супряга в старте
Начало встречи - 21:00
Олександр Приходько
Сегодня в 21:00 киевское "Динамо" проведет контрольный поединок против швейцарского ФК "Серветт".
Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу выбрал такой стартовый состав на эту игру.
"Динамо" Киев: Бойко, Кендзера, Бражко, Сирота, Сидклей, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Родригес, Антюх, Супряга.
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